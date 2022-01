Borrell: Nord Stream 2 saatus on seotud julgeolekuga

Viinis toimus neljapäeval Euroopa Julgeoleku- ja Koostöö-organisatsiooni (OSCE) kohtumine, kus peateemaks oli olukord Ukrainas ning sellega seoses puhkenud kriis lääneriikide ja Venemaa vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kindlasti sõltub selle infrastruktuuri toimimine ka Ukraina sündmuste arengust ja suhtumisest Venemaasse. Ei ole ju mõeldav, et ühelt poolt valmistume sanktsioonide kehtestamiseks, igaks juhuks, ja teiselt poolt selle infrastruktuuri avamisele," ütles Borrell.

"Kindlasti on see seotud sõjalise olukorraga Ukrainas, see on ilmselge. Aga kui kõik läheb hästi ja kriis de-eskaleerub ja midagi ei juhtu, siis on see Euroopa reguleerijate otsustada, kas seda infrastruktuuri saab kasutada või mitte," lisas Borrell.