Korterite üürihinna kiire tõus jätkub ka tänavu

Möödunud aasta aprillis hakkas üürikorterite pakkumine vähenema. Majandus hakkas koroonakriisist taastuma ja inimesed otsisid taas lühiajalist majutust. Seetõttu on aprillist üürihindade kasv kiirenenud.

Detsembriks oli üürihindade aastane kasv 15 protsenti, ütles Arco Vara kinnisvaraanalüütik Mihkel Eliste.

"Võib eeldada, et suhteliselt tempokas üürihindade kasv jätkub kogu selle aasta vältel. Tahaks arvata, et esimesel poolaastal on see suhteliselt sarnane nagu eelmise aasta teisel poolel ehk 10 kuni 15 protsenti. Prognooside alusel väidaksin, et aasta teisel poolel jääb see 10 protsendi tasemele," lausus Eliste.

Eliste lisas, et ootab suhteliselt tempokat üürihindade tõusu, mis laias laastus püsib sarnane nominaalse palgakasvu või on sellest mõnevõrra kiirem. "Tõenäoliselt tuleb hinnatõus kiirem kui üldine tarbijahindade kasv," lausus ta.

Kui üürihindade tõus algas kevadel majanduse taastumisest, hoiab nüüd hinnatõusu tempot ka energiakandjate hinnatõusuga seotud kõrge inflatsioon. Tallinnas lükkab takka veel uute korterite turule lisandumine

"Aga kui me vaatame ka Eesti väikelinnu – olgu selleks Haapsalu, Viljandi, Kuressaare või Rakvere – kõigis nendes oleme näinud paralleelselt Tallinnaga üürihindade kasvu kiirenemist. Seal ei ole see küll olnud 10 või 15 protsendi tasemel, aga kui räägime 8 kuni 10 protsendist, siis enamiku väikelinnade kohta on see õigustatud," lausus Eliste.

Tudengitele lohutuseks Tartu Ülikooli ühiselamutes kevadel üür ei tõuse.

"Praegused üürilepingud kehtivad juuni lõpuni. Neil kindlasti jäävad hinnad samaks. Veel on vara öelda, kas või kuidas hinnatõus välja näeb," ütles üliõpilasküla arendusspetsialist Liina Kuusik.

Ka Tallinna tehnikaülikool ja maaülikool välistasid kevadise hinnatõusu.

Eliste ütles, et möödunud aastal oli hinnakasv oodatust kõrgem.

"Ei saa välistada, et me ka sellel aastal alahindame nii üürhindade kui ka ostu-müügi tehingute hinnakasvu," lausus ta.