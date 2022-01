London saadab Ukrainale tankitõrjerelvi

"Otsustasime tarnida Ukrainale kergeid soomusvastaseid kaitserelvade süsteeme," ütles Wallace saadikutele. Ta lisas, et esimesed tarned viidi kohale juba esmaspäeval.

Wallace ei täpsustanud, milliseid relvi saadetakse, kuid lisas: "Need ei ole strateegilised relvad ega ohusta kuidagi Venemaad. Neid kasutatakse enesekaitseks."

Ajaleht The Times teatas, et tegemist tankitõrje relvadega, millega on võimalik tanki tabada 800 meetri kauguselt ja mis läbistab paksemat soomust kui 500mm. Relv kaalub 12,5 kg ja rakett lastakse õlalt välja. Tegemist on kergema relvaga kui Javelin, mida USA on Ukrainale tarninud.

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov tervitas Suurbritannia otsust, öeldes, et kui tankid peaksid Ukrainasse sisenema ja ründama, siis on need relvad osa kaitsemehhanismist. "Ukraina hindab kõrgelt Suurbritannia otsust tarnida uus kaitsepakett soomusvastaste kaitserelvasüsteemidega!" teatas Reznikov Twitteris

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace kutsus oma Venemaa kolleegi Sergei Šoigud Londonisse, et arutada kriisi.

"Veelahe on suur, aga see ei ole ületamatu," lisas Wallace ja avaldas lootust, et diplomaatia võidab.

Briti sõdurid on Ukrainas väljaõppemissioonil alates 2015. aastast. Suurbritannia on andnud lubaduse aidata üles ehitada Ukraina mereväge pärast Krimmi okupeerimist Venemaa poolt 2014. aastal.