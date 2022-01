Briti peaministri eksnõunik süüdistas Boris Johnsonit valetamises

Cummings ütles ajalehele The Times, et nii tema kui peaministri erasekretär Martin Reynolds hoiatasid, et aiapidu 20. mail tähendab reeglite rikkumist. Kutse peol osalemiseks saatis Reynolds.

Peaminister väitis eelmisel nädalal parlamendis, et tema arvates oli tegemist töise sündmusega, mille eesmärk oli tänada oma meeskonda raske töö keerulisel ajal. Johnsoni sõnul viibis ta üritusel 25 minutit.

Peaministri pressiesindaja eitas esmaspäeval, et peaministrit hoiatati enne pidu. "See ei ole õige öelda, et peaministrile öeldi või et teda hoiatati," ütles pressiesindaja uudisteagentuurile Reuters.

Briti meedia on teatanud vähemalt üheteistkümnest kogunemisest, mis toimus peaministRi büroos Downing Streetil või teistes valitsuse ruumides 2020. aasta mai ja 2021. aasta aprilli vahelisel ajal, mil COVID-19 piirangud kehtisid.