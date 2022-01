Johnson ei kavatse piirangute aja pidude tõttu ametist lahkuda

Eelmisel aastal olid riigis keelatud kogunemised siseruumides, kuid peaministri kantseleis ja residentsis toimusid üritused, kus ka valitsusjuht osales, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Opositsioonilise Tööpartei liider Keir Starmer süüdistas Johnsonit oma versiooni korduvas muutmises ja saadikute eksiteele juhtimises, mis peaks tema hinnangul peaministrile olema piisav ametist lahkumiseks.

Peaministri büroo ei ole veel kätte saanud sisejuurdluse raportit.

"Loomulikult tahab Starmer mu lahkumist. Loomulikult tahab ta seda ning mitmed teisedki, ma ei eita seda. Mitmel põhjusel tahavad paljud inimesed mu lahkumist, kuid ütlen teile, miks tema tahab seda, on see, et ta teab, et seda valitsust saab usaldada lubaduste täitmisel," kõneles Johnson.