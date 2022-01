Koalitsiooninõukogu ei jõudnud uutes meetmetes kokkuleppele ka kolmapäeval

Koalitsiooninõukogu läbirääkimiste neljanda päeva hommikul kokkuleppele ei jõutud ning arutelu jätkub, nagu on viimastel päevadel juba traditsiooniks saanud, ütles Ratas.

Ratas lisas, et enne kui aruteluga saab edasi minna, on vaja täpsustada teatud andmeid. "On vaja saada teada energiahindade teatud arvutusi, et kas on võimalik teha mingeid energiahindade kompensatsioonimeetmeid või mitte, see on hetke seis," lausus ta.

Arvutatakse teoreetilisi võimalusi, kuidas kompenseerida energiahindu, ning andmeid tuleb täpsustada, lisas Ratas.

Ratase sõnul on Keskerakonna seisukoht endiselt, et uus meetmete pakett oleks nullbürokraatiaga.

Ratas ei nõustunud ütlema, kas Keskerakond on läbirääkimistel tulnud enda välja pakutud meetmete paketi maksumusest, mis on ligikaudu 170 miljonit eurot, madalamale ning vastu Reformierakonnale, kelle juhid on välja pakkunud mitu korda väiksema maksumusega toetuspaketi.

"Ma loodan, et mõistate, et ei ole mõistlik läbirääkimiste keskel, kui ei ole teada, kas need läbirääkimised üldse jõuavad lõpule või ei jõua, mis on see maht. Kui see info on koos, kui see osa on läbirääkimistel läbi, siis me anname teada," lausus ta.

"Täna oli tõsine arutelu, seda ma ütlen küll, aga kuidas seda hinnata, kas see oli parem või halvem, siin ma jään hätta," lisas Ratas.

Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas ütles teisipäeval, et tema hinnangul peab valitsus tegema teaduspõhiseid otsuseid ja toetama neid argumentidega. Kallase sõnul pole praegu piisavalt andmeid, et otsustada, kas juba kehtestatud toetusmeetmed aitavad inimesi piisavalt või mitte. ""Koalitsioonipartner (Keskerakond) tahab teha uusi meetmeid, mitte ära oodata andmeid," märkis ta.

Keskerakonnast öeldi ERR-ile, et läbirääkimised koalitsiooninõukogus peaksid jätkuma veel kolmapäeval.

Võrklaev: sihtgrupp on keskklass

Uute toetusmeetmete sihtgrupp saab olema keskklass, kes praeguste eraisikute toetusmeetmete alla ei mahtunud, ütles saates "Uudis+" Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev.

"Sihtgrupp, kellest täna räägime, on need, kelle palk suurem kui mediaan ehk need, kes praeguste meetmete alla ei mahu. Me räägime keskklassist, kes teenib rohkem, aga kes elab ka suurematel pindadel, kelle arved on suuremad," ütles Võrklaev.

Võrklaeva sõnul ei tasu loota, et uute meetmetega kõik arved kinni makstakse.

"Eks selle üle täna arutelud käivadki, et kus on see tasakaalupunkt, kes vajab veel abi ja kui palju ja kuidas see riigi rahakotile mõjub – me oleme teinud juba praegu 240 miljoni eest meetmeid, mis on väga suur summa. Kui räägime lisameetmetest, siis need on kümnetes miljonites, Keskerakonna esialgses ettepanekus veel suuremad," lausus Võrklaev.

Võrklaev märkis, et juba praegused meetmed ületavad riigieelarvesse laekuva lisatulu. "Investeeringuteks jääb vähem raha. Ülelaekumised investeeringutesse lisaraha ei too. Ka CO2 ülelaekumisest ei tule investeeringutesse, vaid suur osa läheb sinna sihitud meetmesse," ütles ta.

Ka Võrklaev ütles, et enne kokkuleppeid on veel vaja mõned arvutused teha. Samuti püütakse leita lahendust, kuidas taotluste esitamist ehk kasutada Keskerakonna nõutud nullbürokraatiat.

"Me räägime väga suurtest summadest ja neid otsuseid tuleb kaaluda. Me räägime meetmetest alates 1. jaanuarist, nende arvete esitamiseni on veel mõnevõrra aega," ütles Võrklaev.

Kui suurtest summadest jutt täpselt käib ning kas kaks erakonda on jõudnud läbirääkimistega üksteisele pakutud summadega ka lähemale, Võrklaev kommenteerima ei nõustunud, öeldes, et koalitsioonis on kokkulepe, et enne otsustamist detaile ei kommenteerita.