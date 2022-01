Kallas: energiatoetuse meetmetega pole otseselt kiire

Kallase sõnul on Reformierakonna ja Keskerakonna esindajatel olnud kolmapäeval konstruktiivsed arutelud. "Aga jah, kokkulepet, lõplikku vormistust meil ei ole," lisas ta.

Kallas rääkis, et kuna valitsus on juba varasemast kehtestanud energiahindade kompenseerimiseks meetmeid, siis ei ole praegu otsest vajadust väga kiiresti uutes meetmetes kokku leppida.

"Me oleme teinud energias terve rea otsuseid. Me tegime elektri võrgutasu hüvitamise 50 protsenti kõigile tarbijatele. Me tegime gaasi võrgutasu hüvitamise 100 protsenti kõigile tarbijatele. Me tegime sihitud meetme juba oktoobris," rääkis ta.

"Aga meil on olnud soovi kõikidel nendel päevadel, kui oleme arutanud, teha täiendavalt samme. Ja meil on kokkulepped juba teatud ulatuses, teatud teemad vajavad veel täpsustust. Aga ma ütlen, et kiiret sellega otseselt selles mõttes pole, et me oleme teinud meetmed, mis kehtivad seitse kuud, neid saab tagasiulatuvalt küsida. Selles suhtes mitte keegi ei pea oma und kaotama tõusnud energiahindade pärast," ütles peaminister.

Kallas ütles, et siiski püüab valitsus jõuda kõnelustega lõpuni võimalikult lühikese aja jooksul.

Kallas tegi kolmapäeval riigikogus poliitilise avalduse julgeoleku teemal. Kallas ütles, et ta tahtis tegelikult tulla julgeoleku teemaga riigikokku juba eelmisel nädalal, kuna praegu on viimase 30 aasta keerulisim julgeolekuolukord.

Saatejuht uuris, kas selle teemaga ei oleks saanud samas oodata, kuni energiakriisile on lahendus leitud.

"Teate, see on uskumatu, et Eesti Vabariigis sellist küsimust hetkel küsitakse, kui on see, mis toimub Ukraina ümber, nõudmised, mida Venemaa esitab meie suunal. See on käinud alates suvest, meil on olnud koosolekud valitsuses alates suvest, mida peame tegema, et oma kaitsevalmidust tõsta ja neid otsuseid ei ole meil mitte kuhugi lükata," vastas Kallas.