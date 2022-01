Kallas: kui keegi ütleb, et on lihtsaid lahendusi, siis see ei vasta tõele

Reformierakond ei toeta jätkuvalt lausalist toetuse maksmist, ja sellegi kohta, kas praegused meetmed on piisavad või mitte, pole veel andmeid, et teha argumenteeritud otsuseid järgmiste energiahindade hüvitamise meetmete kohta, ütles Kaja Kallas saates "Stuudios on peaminister".

Kallas märkis enne teisipäeva õhtul jätkuvat koalitsiooninõukogu, kus valitsuspartnerid üritavad järjekordsetes kompensatsioonimeetmetes kokku leppida, et tema hinnangul peab valitsus tegema teaduspõhiseid otsuseid ja toetama neid argumentidega. Kallase sõnul pole praegu piisavalt andmeid, et otsustada, kas juba otsustatud toetusmeetmed aitavad inimesi piisavalt või mitte.

"Ma ei välista et tuleb luua juurde täiendavaid meetmeid, kui on andmed, et need meetmed ei tööta. Aga praegu see teadmine puudub," ütles ta.

Kallas märkis, et valitsuse juhtparteina ei saa nad erinevalt opositsioonist kõiksugu ideid välja hõigata, sest see tekitaks segadust vaid juurde.

"Me oleme valitsuse juhtpartei ja meilt ei oodata võidujooksu, kes teeb paremad ettepanekud, vaid oodatakse otsuseid, Kui me anname signaali, et meil on sellised ettepanekud, siis tekitame segadust juurde. Seetõttu on minu soov olnud, ett enne lepime kokku, kui sõnumid välja ütleme. Ja valitsuses ei tohiks olla tähtis, kelle ettepanek milline on, vaid resultaat," lausus ta.

"Koalitsioonipartner (Keskerakond) tahab teha uusi meetmeid, mitte ära oodata andmeid. Oleme pakkunud välja variante, aga kõigile kõikide arvete hüvitamine – kui me läheme seda tegema, siis kui tekivad järgmised vajadused, öeldaks, et aga kuidas te saite nii teha," lisas Kallas.

"Minu soov on seda valitsust hoida"

Kallase sõnul on praegusel ajal kergem olla opositsioonis ning näidata end lahenduste generaatorina.

"Kohati tundub, et praegu on opositsiooni suurem tung valitsusse ja ma saan sellest täiesti aru, sest on erakordselt keeruline aeg – käimas on kolm kriisi ja ei ole lihtsaid lahendusi, mis selle olukorra kohe homme lahendavad. Kes iganes seda ütleb, siis see ei vasta lihtsalt tõele," lausus ta.

Kallase sõnul on Reformierakonnal koostöötahe koalitsioonis olemas ning seni on jõutud kokkulepeteni, mis on tähendanud mõlemalt poolt kompromisse. Valitsuse lagunemist Kallas enda sõnul ei näe.

"Nende kriisides, mis praegu on, ei ole valitsuskriisi tekitamine mõistlik. /.../ Sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga on tõesti võimalik valitsust ju moodustada, aga minu soov on seda valitsust hoida ja mitte kutsuda esile valitsuskriisi," lausus Kallas.

Kolmapäeval taas poliitiline avaldus

Lisaks teisipäeval tehtud poliitilisele avaldusele läheb Kallas riigikogu ette ka kolmapäeval, teemaks julgeolek.

Kallas ei soovinud avalduse sisu avada, märkides, et valitsus on arutanud julgeolekuolukorda pikalt. "Oleme kaardistanud need kohad, kus peaksime tegema samme, et oma julgeolekut tagada. Sellest ma tahangi homme riigikogule rääkida," lausus ta.

Saatejuhtide küsimusele, kas ta teatab riigikogu ees mitmesaja miljoni euroni ulatuvatest kaitseinvesteeringutest, vastas Kallas, et kaitsevalmiduse tõstmine on väga oluline, kuid julgeolekukaalutustel ei saa ta täpselt küsimusele vastata.