Digiloo portaal saab uue näo ja sisu

Kui seni käisid paljud digiloos vaid autojuhiloa pikendamiseks vajalikku tervisedeklaratsiooni täitmas, siis koroonaaeg viis kasutajate numbrid uutesse kõrgustesse.

"Koroonaaeg on toonud välja tegelikult selle, et inimesed kasutavad palju rohkem, annavad tagasisidet palju rohkem, ootavad uusi funktsionaalsusi ja ei taha käia seal dokumente vaatamas," rääkis patsiendiportaali arendusjuht Pille Kink "Aktuaalsele kaamerale".

"Tuleviku portaal saab olema midagi palju enamat kui lihtsalt andmete vaatamise koht, vaid see on ka infojagamise kanal kõikidele tervise kohta, tervislike eluviiside kohta, ravijuhendite kohta," lisas ta.

Edaspidi on kavas luua sinna võimalus ise oma tervisenäite edastada, et arst saaks visiidi paremini ette valmistada.

Perearstidel on ühe patsiendi jaoks 20 minutit aega ja perearst Reet Laidoja sõnul näitas Eestis tehtud uuring, et keskmiselt 11 minutit kulub arstil n-ö detektiivitöö tegemiseks ja info kogumiseks.

"Kui krooniline haige tuleb - vererõhuprobleemid, suhkruprobleemid -, oleks väga hea, kui ta oleks teinud ette väikese kodutöö, mõõtnud ära oma vererõhuandmed, oma veresuhkru," selgitas Laidoja.

Tema sõnul tulevad inimesed tohtri juurde sageli mitme murega ja ära minnes on neil pea pulki täis, sest ei mäleta täpselt, millised olid arsti soovitused. Uus digilugu aga annaks tohtrile võimaluse inimesele soovitatud ravijuhised ja lisainfo kiiremini üles leida ja meeles pidada.

"Eesmärk oleks ikka see, et ühtepidi me saaksime küll need andmed edastada, aga teistpidi, et neil andmetel oleks ka sisu. Ma usun, et ükski perearst pole huvitatud, et mina saadaks iga päev talle, kui palju samme ma olen teinud, vaid et ta näeks, mis on kuu jooksul muutunud," rääkis radioloog, Tallinna tehnikaülikooli kaasprofessor Peeter Ross.

Digiloo uuendamisel osaleva Rossi sõnul on oluline ka nõusolekute süsteemi loomine, mis annaks inimesele laiema otsustuse, kes tema andmeid saaks kasutada.

"Et anda inimesele võimalus, et kui seda ravimit ei ole haigekassa hinnakirjas, aga samas ravimit tootev firma, muidugi kõiki uuringu reegleid järgides, on huvitatud seda ravimit jagama uuringu raames, siis me leiaksime teineteist üles," rääksi Ross.

2023. aasta augustiks saab portaal uue tehnilise lahenduse, mis on uute võimaluste loomise eelduseks.