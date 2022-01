Ministeerium loodab laskemoona ostu lepingud sõlmida lähikuudel

Hoolimata sõjaliste tarnete võimalikust venimisest seoses nõudluse suurenemisega maailmaturul loodab kaitseministeerium laskemoona ostu lepingud sõlmida lähikuudel.

"Me kavatseme selle asjaga liikuda edasi erakordse agressiivsusega. Me saame selle tõenäoliselt tehtud pooleteise kuuga. Kõik lepingud. Ehk meie tänane ennustus on see, et me saame selle laskemoona kätte nendel tingimustel nagu nad täna on," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm "Aktuaalsele kaamerale".