Kalli elektriga kimpus omavalitsused lülitavad ööseks tänavavalgustid välja

Suurte elektriarvetega on kimpus ka omavalitsused, kelle jaoks lihtsaim viis säästa on loobuda öösiti tänavate valgustamisest. Lääne-Harju vald plaanib lisaks väiksematele asulatele pimedasse jätta Paldiski linna.

Harjumaa Padise rahvas peab sellest nädalast alates hilisõhtul liikudes hoolega kella vaatama, sest nii pea kui kell lööb südaöötundi võtab maad pilkane pimedus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavavalgustus süttib Padisel taas 5.30 hommikul. Seniks tuleb seal kõndida jõulutulede valgel.

Lääne-Harju vallavanema Jaanus Saadi sõnul oli detsembrikuine elektriarve aasta varasemaga võrreldes pea 80 protsenti suurem ja pimendamine on kõige kiirem viis säästmiseks.

"Meil esimesed arvutustulemused peaksid näitama seda, et aastas me säästame näiteks 5000 eurot Padise keskasulas tänavavalgustuse väljalülitamisega. /.../ Vald on suur. Võtame 5000 ainult Padise asulas. Kui me vaatame üle valla neid summasid, siis see tuleb tunduvalt rohkem kokku kui 5000 eurot," selgitas Saat.

Pimendamisel arvestatakse ühistranspordigraafikutega, nii et nii viimaselt bussilt tulles kui ka esimesele minnes on tänavad valgustatud.

Kui esialgu on tänavad pimedad väiksemates kohtades, siis seda on plaanis teha ka kolme ja poole tuhande elanikuga Paldiskis.

"Hetkel on nii, et kogu Paldiski, aga loomulikult teatud ristmikud jäävad põlema. Vaatame, mis reaktsioon järgneb sellele," ütles Saat.

Vald lubab, et kui pahameel läheb liiga suureks või tekib probleeme turvalisusega, siis sellest loobutakse.

"Talvel on pime, tuled peavad põlema, seda enam, et on libe," leiab Paldiski elanik Pavel. "Inimesed hakkavad kukkuma, niigi pöörduvad paljud traumapunkti," lisas ta.

"Kui praegu kõik säästavad, taotlevad kompensatsiooni, siis miks peab kannatama kohalik omavalitsus, nende arved on ju ka suured," kommenteeris Paldiskis elav Snežanna.

Tänavavalgustuse suurim ohukoht on vallavanema sõnul turvalisus, seetõttu andis vald oma plaanist teada ka politseile ja palus neil edaspidi rohkem pöörata tähelepanu asulatele, kus tänavavalgustus on väljalülitatud.

"Patrullid on paigutatud piirkonda ikkagi vajaduspõhiselt ja riskianalüüsi alusel. Nii et täna hetkel, kui ei ole täiendavaid liikumisi, mis meid häiriks, siis me kindlasti ei vaata seda üle. Kui tuleb vastupidine olukord, siis me esiteks vaatame valla poole, kas saab midagi teisiti teha ja oma ressurssi paigutame ringi," rääkis politsei Lääne-Harju piirkonnagrupi juht Mart Meriküll.