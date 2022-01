Elektri börsihind pühapäeval pisut langeb

Laupäeval oli päeva keskmine hind 168,32 eurot ja reedel 126,24 eurot.

Kõrgeim on pühapäeval megavatt-tunni hind õhtul kella 18 ja 19 vahel, kui see ulatub 214,95 euroni. 200 euro juures on hind ka kell 17 kuni 18 ja 19 kuni 22.

Kõige soodsam tunnihind on öösel kella kolme ja kuue vahel, kui see jääb 93 euro juurde.