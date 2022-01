Haapsalu linn hakkab uut tööstusala arendama

Aselinnapea Helen Rammu sõnul on linnas ettevõtetele mõeldud tootmismaa kruntide nappus ning selliseid krunte on vaja juurde luua, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uue tööstusala asukoha kasuks räägib tema sõnul, et ala läheduses on juba väljaehitatud tänav ning kommunikatsioonitrassid paiknevad tulevastele kruntidele samuti lähedal. Rammu ütles, et linn viiks kommunikatsioonid ise kruntideni. Selleks võib kuluda tema hinnangul tulevikus ehk pool miljonit eurot. kuid täpsema vastuse annab umbes aasta kestev planeerimisprotsess.

"Aga see sõltub, mida täpselt on vaja ehitada, milline tuleb see tänavavõrk ja millised tingimused Haapsalu Veevärk annab vee- ja kommunikatsioonirajatiste ehitamiseks. Meil on krunte, mis meil jäävad reservi, krunte, mida me saaksime kohe müüa. Võib-olla teeme arendust mitmes etapis. Kõik on võimalik. Edaspidi pakume siis krunte kas hoonestusõigusega või müügiks ettevõtjatele," selgitas Rammu.