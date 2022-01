Saksamaa mereväe ülem astus Krimmi-teemalise kommentaari tõttu tagasi

Saksamaa kaitseminister kinnitas Schönbachi tagasiastumispalve laupäeva õhtul, vahendas Deutsche Welle.

Schönbach ütles India visiidil tehtud kommentaaris, et Putin ilmselt soovib ja ka väärib austust. Ta märkis, et Venemaa tegevusele Ukrainas peab lahendust otsima, kuid lisas, et "Krimmi poolsaar on läinud, see ei tule kunagi tagasi – see on fakt."

Viitseadmirali väljaütlemised lähevad otseselt vastuollu Euroopa Liidu ja USA ametlike seisukohtadega, mis ootavad annekteeritud Krimmi Ukrainale tagastamist.

Ukraina välisminister kutsus väljaütlemiste tõttu laupäeval välja Saksamaa suursaadiku, rõhutades Schnönbachi kommentaari vastuvõetamatust.

Schönbachi sõnul oli tegemist vaid tema isikliku arvamusega.

Saksamaa valitsus pole teemal ametlikku avaldust teinud, kuid kaitseministri sõnul ei esinda väljaütlemised riigi ega ministeeriumi seisukohti.