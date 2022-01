Luhamaal valmis kauaoodatud külakeskus

Maja, millest Luhamaa inimesed on kaua puudust tundnud, on nüüd kõigile avatud. Aastaga valmisehitatud hoone läks maksma üle 300 000 euro.

"Ma arvan, et see on võib-olla selle sajandi Luhamaa suuremaid päevi. Ja kui läbi ajaloo vaadata, siis see on üldse neljas kultuurihoone Luhamaal. Esimene oli koolimaja aastal 1926, kirik 1932, nõukogude ajal rahvamaja 1965 ja nüüd neljanda majana Luhamaa külamaja," lausus Luhamaa külaseltsi juhatuse liige Aarne Leima.

Kohalikud inimesed on veendunud, et tänu uuele kooskäimise kohale on rohkem võimalusi, et korraldada üritusi ja tähistada tähtpäevi.

"Kui siin on Luhamaa Kuningriik toimunud, tulevad külaelanikud kokku, eelkõige on see ikkagi nende üles ehitada ja nüüd valmistamegi ette Kuningriiki. Ma arvan, et meil saab see maja tihedat kasutust," ütles kohalik elanik Anneli Huik.

"Siia tuleb valla teeninduspunkt ja raamatukogu, mis kindlasti toob siia inimesi kokku. Külaselts on siin väga aktiivne, nii et siin saab olema palju toredaid üritusi," ütles Maigi Riivald.