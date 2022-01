FT: Hiina laiendab sõjalist kohalolekut Vaikse ookeani idaosas

Taiwani, Jaapani ja USA ametnike sõnul on Hiina rahvavabastusarmee (PLA) merevägi vähemalt kuus kuud roteerinud oma sõjalaevade kohalolekut Ryukyu saareaheliku lõunapoolseima tipu lähedal. Jaapan nimetab neid saari Nansei saarteks, vahendas Financial Times.

"PLA merevägi on viimase aasta jooksul suurendanud oma kohalolekut Vaikse ookeani lääneosa Nansei saarte ja Taiwani vahel. Sellel alal viibib nüüd regulaarselt üks sõjalaev, mida saadab tihti ka teine sõjalaev," ütles üks USA kaitseametnik ajalehele Financial Times.

Analüütikud näevad Vaikse ookeani idaosa peamise regioonina, kus võivad toimuda kokkupõrked USA ja Hiina vahel. Seda juhul, kui Peking peaks ründama Taiwani.

USA ja Jaapan kiirendavad seetõttu ühiste sõjaliste operatsioonide väljatöötamist, valmistudes nii võimalikuks Taiwani kriisiks.

"Varem oli Hiina mereväe liikumiste tõlgendus selles piirkonnas see, et see on seotud Senkaku saartega. Nüüd on selge, et see kujutab ohtu Taiwanile," ütles üks USA ja Jaapani kõnelustega kursis allikas ajalehele Financial Times.

"Hiina väed tahaksid kiiret ja otsustavat võitu. Selleks peavad nad hävitama meie sõjalaevad idas, mis sinna kriisi korral saadetaks," ütles Taiwani endine kõrge sõjaväeametnik.