Kiik: vaktsineerimine aitab haigestunud lastel vältida ohtlikku sündroomi

Kiik põhjendas Sibula põhjalikele küsimustele vastates muu hulgas, miks on otsustatud 5–11-aastaste puhul määrata kahe koroonavaktsiinidoosi vaheks kuus nädalat; mis põhjusel otsustati, et laste vaktsineerimine aitab vähendada nende haigestumist ning vähendada viiruse levikut. ERR tegi valiku küsimustest-vastustest.

Palun teil esitada andmed, mille põhjal otsustas immunoprofülaktika ekspertkomisjon, et laste vanuses 5–11 eluaastat vaktsineerimine Covid-19 vastu Pfizer-BioNTechi vaktsiiniga Comirnaty (5–11-aastastele) aitab vähendada raske haiguskulu ja tüsistuste riski selles vanusegrupis.

Raske kuluga haigestunud jõuavad haiglaravile, tüsistusi võib esineda nii raskelt kui kergemalt haigestunute hulgas.

Tüsistuste kohta täpseid andmeid ei ole teada, kuid lastel võib esineda näiteks multisüsteemne põletikusündroom (MIS-C, PIMS), mis tekib 4–6 nädalat peale Covid-19 haiguse põdemist ning on potentsiaalselt eluohtlik haigus. Eestis on 5–11-aastastel lastel pärast Covid-19 haiguse põdemist seda sündroomi diagnoositud 17 korral.

Vaktsiinitootja peab iga vaktsiini Euroopa Liidu müügiloa taotluseks tegema kliinilised uuringud, mille käigus hinnatakse vaktsiini efektiivsust näidustatud grupile. Comirnaty (5–11-aastastele) efektiivsuse uuringute tulemused on leitavad ravimiomaduste kokkuvõttest, mis on leitavad eesti keeles ravimiregistrist.

Esitage andmed, mille põhjal otsustas immunoprofülaktika ekspertkomisjon, et 5–11- aastaste laste vaktsineerimine Covid-19 vastu Pfizer BioNTechi vaktsiiniga Comirnaty (5–11-aastastele) aitab pidurdada viiruse levikut lastekollektiivides ja lähikondsete seas.

SARS-CoV-2 viirus levib viiruse kandumisel nakatunud inimeselt tervele peamiselt piisknakkuse kaudu. Viiruse levikut ja uute tüvede tekkimise võimalust aitab pidurdada nakatumise vähenemine. Lisaks raske haigestumise tõenäosuse vähendamisele vähendab vaktsineerimine ka nakatumist. Vaktsiinitootja peab iga vaktsiini Euroopa Liidu müügiloa taotluseks tegema kliinilised uuringud, mille käigus hinnatakse vaktsiini efektiivsust näidustatud grupile. Comirnaty (5–11-aastastele) efektiivsuse uuringute tulemused on esitatud ravimiomaduste kokkuvõttes, mis on leitavad ravimiregistrist.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab manustada lastele vanuses 5–11 eluaastat kaks doosi Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiini kuuenädalase intervalliga. Sama intervalliga manustatakse Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiini Eestis ka üle 12-aastastele. Selgitage, millistel kaalutlustel lisati juhendisse viide üle 12-aastaste vaktsineerimise intervallile.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon on soovitanud üle 12-aastastele kahe doosi vaheliseks intervalliks kuus nädalat, kuna pikem ajaline vahe annab pikema ja tõhusama immuunkaitse. Ei ole tõendust, et 5–11-aastaste laste puhul see ei kehtiks.

Covid-19 haiguse läbipõdenud 5–11-aastaste laste vaktsineerimisel tuleb järgida samu põhimõtteid nagu 12+ vanusrühma puhul, see tähendab, kui laps on Covid-19 haiguse läbi põdenud, siis vaktsineerida soovitavalt kuuendal kuul ühe Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiini doosiga; kui laps haigestub kahe nädala jooksul pärast esimese Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiinidoosi saamist, siis vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt kuuendal kuul pärast tervenemist; kui last on vaktsineeritud ühe Pfizer/BioNTech Comirnaty doosiga ja ta haigestub Covid-19 haigusesse rohkem kui kaks nädalat pärast esimest doosi, kuid enne teise doosi saamist, siis ei ole vajalik teist doosi manustada. Esitage ülevaade kõigist komisjoni koosolekul kõneks tulnud asjaoludest, mida kaaludes komisjon eelnimetatud soovituseni jõudis.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon on andnud Covid-19 haigust põdenud

vanemate vanusrühmade vaktsineerimiseks soovitused tuginedes asjaolule, et läbipõdemise järgne hilisem vaktsineerimine aitab pikendada immuunkaitset. Liiga kiirelt pärast läbipõdemist tehtud vaktsiinidoos ei pruugi anda immuunvastuses oodatavat efekti. Juhul kui inimene haigestub vahetult (kahe nädala jooksul) pärast esimese doosi saamist, käsitletakse inimest võrdselt läbipõdenuga ja soovitatakse teine vaktsiinidoos kuuendal kuul eesmärgiga pikendada immuunkaitset.

Juhul kui läbipõdemine toimub rohkem kui kaks nädalat pärast esimest doosi, siis aitab läbipõdemine saavutada sarnase immuunsuse kahedoosilise kuuri lõpetanutega. Immunoprofülaktika ekspertkomisjonil puudub tõendus, mille põhjal anda 5–11-aastaste puhul läbipõdenutele teistsuguseid soovitusi vaktsineerimise kohta.

Kes on ravimiseaduse tähenduses Pfizer-BioNTechi vaktsiini Comirnaty (5–11- aastastele) hulgimüüja, kes vastutab Eesti vabariigi territooriumil ravimiseaduse täitmise eest ja kes korraldab nimetatud vaktsiini kohta ravimiseaduse järgi nõutavat kvaliteedi kontrolli Eesti vabariigi territooriumil?

Ravimiseaduse tähenduses on Comirnaty (5–11-aastastele) hulgimüügi tegevusloa omaja terviseamet. Toimeainete ja abiainete ehtsuse ja kvaliteedi peab tagama tootja. Kvaliteeti kontrollitakse põhjalikult Euroopa Liidu müügiloa andmisele eelnevalt. Lisaks peab Euroopa Liidus iga vaktsiinipartiid enne turule lubamist kontrollima nii tootja kui sõltumatu akrediteeritud labor. Üksnes kontrolli edukalt läbinud partiid lubatakse kasutusse. Enne vaktsiinipartii Eestisse jõudmist saadetakse terviseametile dokumentatsioon iga vaktsiinipartii kohta. Terviseamet kontrollib esitatud dokumentide järgi muu hulgas vaktsiinipartii vastavust kvaliteedi nõuetele.

Vaktsiini lattu saabumisel kontrollib terviseamet muu hulgas konteinerites olevate logerite näitude alusel, kas transport on toimunud nõuetekohasel temperatuuril. Nõuetekohaste dokumentide ja temperatuurinäitudega partii vastuvõtmise kohta vormistatakse üleandmise vastuvõtmise akt.