Kiik: teadusnõukoda ei soovita kiirtestide kasutamist koroonapassis

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles, et teadusnõukoda ei soovita valitsusel tuua vaktsineerimistõendi kõrvale tagasi võimalust saada restoranidesse ja meelelahutusüritustele negatiivse kiirtestiga.

Kiik rääkis riigikogus arupärimistele vastates, et teisipäeval valitsuskabinetis kuulasid ministrid ka teadusnõukoja ettepanekuid ja mõtteid ning tema sõnul on kõik ühel meelel selles, et varem või hiljem tuleb Covidi reegleid leevendama hakata.

"Praegu on peamine murekoht, et viiruse levik on veel tõusvas faasis. Ka haiglate arvud ei ole veel langustrendi näidanud, pigem isegi siin kas heal juhul stabiliseerumist või kerget tõusu, mistõttu teadusnõukoja ettepanek ja soovitus oli tõesti veel neid kiirteste mitte kasutusele võtta nakkusohutuse ühe alternatiivse tõendina," ütles Kiik.

"Aga teadusnõukoda toetab samuti seda debatti ja arutelu, et järk-järgult tavaolukorda naasta," lisas Kiik.

Keskerakond on viimastel päevadel asunud jõuliselt toetama seisukohta, et avalikesse kohtadesse pääsemisel võiks vaktsineerimis- või läbipõdemistõendi kõrval kehtida taas ka negatiivne kiirtest. Seda seisukohta toetab ka viroloog ja endine teadusnõukoja juht Irja Lutsar.

Lutsari hinnangul on praegu koroonatõendid vajalikud ennekõike reisimisel ja riigisiseselt võiks koroonapassi kõrval aktsepteerida ka negatiivset kiirtesti tulemust.