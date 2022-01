Ukraina: piiril pole praegu rünnakuvalmis Vene vägesid

Ukraina riigijuhid proovivad rahvast rahustada, kaitseminister Oleksi Reznikov ütles esmaspäeval, et riigipiiridel pole ühtegi rünnakuvalmis Venemaa lahingugruppi. President Volodõmõr Zelenski sõnul on olukord kontrolli all ja paanikaks pole põhjust.