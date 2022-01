Politsei alustas juurdlust Boris Johnsoni pidude suhtes

"Juurdlust alustati kõrge riigiametniku Sue Gray uuringust saadud informatsiooni põhjal. Politsei uurib nüüd viimase kahe aasta jooksul aset leidnud sündmusi Downing Streetil ja Whitehallis, mis on seotud koroonaviiruse epideemiast tingitud eeskirjade võimalike rikkumistega," ütles teisipäeval Dick.

Londoni politseijuht on üha suurema surve all, et ta uuriks Downing Streeti pidusid. Varem on uuritud teisi Londonis peetud seltskondlikke koosviibimisi, mis võisid rikkuda eeskirju. Samuti on trahvitud inimesi, kes rikkusid piirangute reegleid, vahendas Politico.

Gray kontori ametnik ütles avalduses, et sisejuurdlus jätkub. "Sue Gray uurimine jätkub. Suhtleme Londoni politseiga," seisis avalduses.

Politsei juurdluse alustamine on Boris Johnsoni jaoks järjekordne tagasilöök. Parlamendi liikmed nõuavad üha häälekamalt peaministri tagasiastumist.