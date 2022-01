Kaitseväes on ligi 700 inimest koroona tõttu isolatsioonis

Kaitseväes on sadu koroonapositiivseid ja isoleerituid, kuid enamus naaseb mõne päevaga rivvi, ütles "Aktuaalsele kaamerale" kaitseväe peaarst Targo Lusti. Kaitseväe juhataja vaktsineerimiskäskkirja kohta ütles peaarst, et omikroni tüve puhul selliseid otsuseid poleks tarvis, kuid eelmiste nakatumislainete tipus oli see ainus väljapääs.

Teisipäeva hommiku seisuga oli kaitseväes koroonapositiivseid üle 400 ning isolatsioonis ligi 700 inimest. Neist 1. jalaväebrigaadis on positiivse testiga 167 ajateenijat, kelle sümptomid on kerged ja lubavad mõne päevaga tagasi väljaõppesse.

"Enamus testitutest on olnud need, kes aastavahetusel on käinud väljaloal, toonud sisse, kasarmus väikese leviku tekitanud ja sealt need kolded hakkavad vaikselt kokku tõmbama," selgitas kolonelleitnant Targo Lusti.

Kaitseväe peaarst hindab kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi vaktsineerimiskäskkirja omas ajas õigustatuks - siis möllasid teine ja kolmas viiruselaine.

"Praegu omikroni valguses tõenäoliselt niisuguseid otsuseid ei teeks. Küll aga ei ole kuhugi kadunud eelnevad tüved alfa ja delta. Ja miski ei garanteeri seda, et see viirus on nüüd oma muteerumise lõpetanud," märkis Lusti.

Peastaabi õppuste jaoskonna ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik ütles, et suurematest õppustest ootab kaitseväge Scoutspataljoni ja liitlaste ühine talvelaager veebruari alguses ning Siil maikuu keskpaigas. Praegu käib õppuste kavandamine plaani järgi ja muutusi pole.

"Kindlasti sellised asjad mõjutavad ka meie planeerimist, kui näiteks nakatunuid on väga palju. Kindlasti midagi õpetamata nüüd kellelegi ei jää. Pahatihti tehakse lihtsalt väga palju järeleaitamist. Ja ma usun küll, et kõik üksused saavad valmis õppuseks Siil," rääkis Raudsik.

Aastas plaanitakse ja jälgitakse 100 NATO ja riikidevahelist õppust.