Ukrainasse jõudis järjekordne relvasaadetis USA-st

Alates 2014. aasta Krimmi annekteerimisest on USA Ukraina julgeoleku tagamisse panustanud kokku 2,7 miljardit dollarit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult Harkivis täna ei olnud midagi tunda või näha sellest, et Venemaa võib varsti Ukrainat rünnata. Küll on aga selge, et inimesed sellest räägivad ja see on peamine teema nii köökides kui kohvikutes," rääkis Aleksejev.

Sellegipoolest on Aleksejevi sõnul näha, et inimesed on valmis oma kodumaad kaitsma, kuigi loodavad, et sõda ei tule.