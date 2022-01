Ratas: tuleb valmistuda koroonatõendi siseriiklikuks kaotamiseks

"Peame hakkama tõsiselt ettevalmistusi tegema ka COVID-tõendite siseriiklikult kaotamise osas. See ei juhtu üleöö, see võtab rohkem aega. Aga minu meelest me peame sinnapoole liikuma," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias. "COVID-tõendite kasutuselevõtt on kindlasti olnud õige, kuid see on oma aja ära elanud. Reisidokumendina jääb see küll meiega veel mõneks ajaks."

Samas kutsus Ratas kõiki üles koroonaviiruse vastu vaktsineerima ja tõhustusdoosi tegema, märkides, et haiguse läbipõdemine on siis kordades kergem.

"Ühiskonda ja inimesi peab aga uuesti kokku tooma. Olukorra leevendamiseks ja ühiskonna sidususe tagamiseks, oleks aeg luua eeldused kõigi inimeste osalemiseks töö- ja eraelus," lisas Ratas. "Ma pean õigeks seda, et tegutseda tuleb ühiskonna avamise suunas. Et tuua ühiskonda tagasi need inimesed, kes on täna jäänud kõrvale erinevatel põhjustel, kes ei ole vaktsineeritud - et ka nemad saaksid täisväärtuslikult osaleda ühiskonnaelus."

Ratas nimetas ka kiirtestide tagasitoomist ning pakkus, et tõendite kontrolli võiks ära jätta talveharrastuste puhul värskes õhus, olgu selleks mäesuusakeskused, uisuväljakud.