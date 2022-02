Paet: Ratase suunised löövad kuvandi valitsusest kõikuma

Saatejuht Johannes Tralla uuris Paetilt, kas kõrvalt vaadates tundub, et praeguse valitsuskoalitsiooni aeg on mööda saamas. Paeti sõnul ei jää avalikkusest praegu muljet, et valitsuses oleks hea meeskonnatöö.

"Seda on kõrvalt päris raske öelda, kas koalitsiooni aeg on mööda saamas, sest küsimus on ju ka selles, mis on alternatiivid. Ja seda on Eestis pikalt arutatud, et midagi väga head alternatiivi pole," rääkis ta.

"Ühelt poolt me ju kogu aeg tahamegi, et poliitika oleks avalik ja seda, saan aru, praegune sisepoliitiline elu Eestis vägagi pakub - kõik arutelud, on see Covidi, elektrihinna, mingite muude teemade üle, on avalikud tema kõige väiksemast algstaadiumist. Teisalt see ei räägi, et tegemist oleks väga hea meeskonnatööga," lisas poliitik.

Reformierakonna toetus on viimaste uuringute järgi märgatavalt langenud. Paet selgitas, et valitsusel on lahendada praegu kolm suurt probleemi ning osaliselt võib see mõjutada reitinguid.

"Objektiivselt, mis ei ole ka mingi uudis, et kui meil ongi kolm suurt probleemi samal ajal, mis kõik on väga emotsionaalsed teemad, kus kõrvalt õpetada on üldiselt palju lihtsam kui kohapeal ja selle asja sees neid valikuid ja otsuseid teha, siis see nii ongi. Võib-olla kommunikatsioon, millest on ju ka räägitud, ei ole tihti olnud päris sel tasemel, mida kriisiolukordades oleks vaja," rääkis ta.

Paet kritiseeris Keskerakonna juhti, riigikogu esimeest Jüri Ratast, öeldes, et viimase aktiivsus valitsuse asjadega tegelemisel paneb koalitsiooni kuvandi kõikuma.

"Kui vaadata koalitsiooni n-ö tervist, siis mulle tundub, et valitsuse liikmed justkui omavahel saavad enam-vähem hakkama, aga siis tuleb riigikogu juhatusest tähtsaid suuniseid, mis lööb vähemalt retoorilise ja kuvandilise pildi selle valitsuse ümber korraks jälle kõikuma," kommenteeris ta.

"See on muidugi probleem igas meeskonnas, kui sul on justkui mingi meeskond, sa peaksid nagu süsteemselt tegutsema ja töötama, aga siis kõrvalt on mingid muud direktorid, kes ütlevad, kuidas moos kommi sisse peab saama," sõnas Paet.

Tema hinnangul tuleneb Ratase tegevus tuleval aastal toimuvatest riigikogu valimistest.

"Ta valmistub juba täie rauaga järgmisteks riigikogu valimisteks. Ta on aru saanud ühelt poolt, et ilmselt siis on populaarne neid asju välja hõisata, teisalt valitsusvastutust ju Keskerakonna esimehel täna isiklikult ei ole. Ikkagi vastutuse kuvand on ennekõike peaministril ja peaministriparteil ja tema kui erakonna esimees on valitsusvastutusest väljas ehk ta saabki võtta sellise hoiaku, et ta siin annab tähtsaid juhtnööre ja valitsus siis las teeb."

Reformierakonnas juhivahetuse aruteludega Paeti sõnul praegu pigem ei tegeleta.

"Seda, mis kunagi tulevikus uute juhtidega saab, otsustavad Reformierakonna liikmed, kui see aeg jõuab kätte. Eks kõik erakonnad aeg-ajalt muutuvad ja vahetavad juhte."

Pigem käib arutelu ja kriitika tema sõnul sisuliste päevakajaliste teemade üle - koroonaolukord, energiahinnad, välis- ja julgeolekupoliitika.

Paeti hinnangul on Reformierakonna olukorra ümber palju infomüra.

"Täna meil on vaja nende kolme kriisiga hakkama saada. Ei ole mõtet tekitada juurde valitsuskriisi, sest ma väidan, et tegelikult ei ole asi siiski nii hull ka. Palju ongi infomüra. Aga kui vaatame sisu peale, siis saab paremini, aga ei ole kindlasti ka mingi katastroof," rääkis ta.