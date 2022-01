Advokaat Keres: valitsus rikub põhiseadust, kui jätkab seniste piirangutega

Teadusnõukoda avalikustas teisipäeval põhjendused, miks mittevaktsineeritud inimeste lubamine üritustele kiirtestiga pole hea mõte. Mind pani imestama viimane punkt, milles öeldi, tsiteerin: "Negatiivne on see, et kui teste nõutakse ka vaktsineeritutelt, siis see ei suuna inimesi enam vaktsineerima (ja tõhustusdoosi saama)." Nii et ikkagi põhjendatakse piiranguid vajadusega suunata inimesi testima. Kas see on õigusriigi põhimõtetetega kooskõlas?

Kindlasti ei ole õigusriigi põhimõtetega kooskõlas.

Alustame juba sellest, et mille alusel piirangud on kehtestatud? Need on kehtestatud NETS (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus) paragrahv 28 lõike viis alusel. Sellega annab parlament täielikult oma otsustusõiguse üle piirangute küsimuses vabariigi valitsusele. Selline seadus on juba iseenesest minu hinnangul formaalselt põhiseadusevastane. Ja kui ma vaatan põhiseaduslikkuse järelevalvepraktikat viimase 10–15 aasta jooksul, siis ma ei ole veel näinud lahendit, kus selliseid volitusnorme, mida NETS sisaldab, peetakse põhiseaduspäraseks. Ehk siis see on üks asi.

Kui vabariigi valitsus lõpetaks selle koroonapassijama ära, siis vähemasti astuks ta selles mõttes õige sammu, et ta lõpetaks kehtiva põhiseadusevastase olukorra.

Teiseks piiratakse Eesti majanduselu ja normaalset inimeste elu olukorras, kus kõik saavad täpselt ühtemoodi aru, et nendel piirangutel ei ole enam mitte mingit mõju, sest teise suupoolega tunnistatakse, et viirus saab niikuinii kõik kätte, olgu piirangud või mitte. Mulle tõepoolest jääb arusaamatuks, kuidas valitsus endale sellist asja lubada võib.

Ja rääkida sellest, et juhul kui kiirtestid tagasi tuua, siis selle tagajärjel võiks langeda vaktsineerimistempo, siis andke andeks, see on täiesti jabur. Kes on tahtnud ennast vaktsineerida, on ennast vaktsineerida saanud. Sundida inimesi vaktsineerima selliste jesuiitlike piirangutega on minu arvates vastuolus seadusega.

Aga mõnes mõttes oli see võib-olla aus ülestunnistus? Ametlikult ju räägime, et vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik ja mingit sundust olla ei tohi. Aga nüüd selle viimase punktiga teadusnõukoda ütles, et piirangute mõte ongi hoida survet, et inimesed läheksid tegema tõhustusdoose või ka esmaseid kaitsesüste?

Jah, selles mõttes on see aus ülestunnistus.

Juba sügisel avaldas õiguskantsler Ülle Madise arvamust, et vaktsineerimisvabaduse piiramine kaudselt on põhiseadusevastane. Piiranguid ei tohi seada eesmärgiga inimesi vaktsineerima viia või sundida. See oli väga selge ja minu arvates õige seisukohavõtt Ülle Madise poolt.

Kahjuks õiguskantsler ei saa valitsuse haldusaktide üle järelevalvet teostada. Valitsus on seda tähelepanekut eiranud viimased neli-viis kuud ja minu arvates ei ole see lubatav. See on karjuv vastuolu meie õigusriigi põhimõtetega, mis vaatab meile otse näkku.

Eesti ettevõtted lähevad järjest pankrotti. Viimasena kisa tõstnud jõusaalide omanike kirjadele valitsus isegi ei vasta. Ma tegelikult ei saa aru, mis siin riigis toimub.

Teadusnõukoja juht professor Toivo Maimets ütles, et me peame leidma tasakaalu majanduse ja meditsiini vajaduste vahel. Kui ma vaatan teadusnõukoja koosseisu, siis seal ongi ju ainult suuresti plaanis esindatud lugupeetud arstid, viroloogid ja üks kommunikatsioonispetsialist. Aga majandusinimesi pole, nii ei saa ju tasakaalu saavutamist hinnata?

See on tõesti kahetsusväärne, et teadusnõukoda on ühekülgne. Aga teadusnõukoja eesmärk on anda vabariigi valitsusele nõu teadusküsimustes ja lõppkokkuvõttes on vabariigi valitsus see, kes peab selle mõistliku tasakaalu leidma.

Aga tänase seisuga on asi ikkagi hapu. Tasakaalu ei ole, on ainult üks sõnum, mis on lihtsalt laiskusest jäänud paberile ja pressikonverentsidele, sest pole lihtsalt mõeldud, mis meie uus sõnum võiks olla, et me vana sõnumi osas lolliks ei jääks.

Vana sõnum on loomulikult see, et kõik peavad vaktsineerima, kuigi järgmises ajaleheartiklis keegi möönab, et vaktsineerimine väga omikroni vastu ei aita. Aga valitsus ütleb, et minge ikkagi vaktsineerige, minge vaktsineerige ennast vaktsiiniga, mille osas me oleme kahtlevad, et kas see tegelikult selle vastu aitab ja kui aitab, siis võib-olla kaks kuud.

Selliste põhjendustega majandust ja inimeste elusid kägistada on absurdne.

Selle taga on vist poliitikute hirm, et me tegelikult päris täpselt ei tea, mis meid nädala-paari pärast ees ootab, kuna nakatumise laine on kaheldamatult väga suur?

Nakatumise laine on kõrge ja nakatumist on iseenesest ju põhjendatud karta.

Aga kogu aeg räägitakse meile, et me peaksime juhinduma endaga lähedaste riikide eeskujust. Neid eeskujusid on nüüdseks päris palju, kes kõik piirangud ära kaotavad.

Ka meie enda statistika paistab näitavat, ma saan ainult amatöörina midagi arvata, nakatumiste arv on väga-väga-väga järsult tõusnud. Aga haiglaravi vajadus püsib sama või läheb isegi allapoole. Ehk siis selle põhjalt teha järeldus, et meid on ootamas mingisugune meditsiiniline katastroof jälle? Mina sellist järeldust teha ei oskaks.

Võib-olla teadusnõukojal on mingisugused teised relvad või mingid teised teadmised varuks, mis seda põhjendavad, aga avalikkusele seda veel öeldud ei ole.

Mis me siis peale peaksime hakkama?

Vabariigi valitsus võiks selle põhiseadusevastase olukorra ära lõpetada ja lasta inimestel naasta oma normaalse elu juurde, lasta ettevõtetel naasta normaalse elu juurde enne, kui siin on tõepoolest tükid taga.