Ceuta juht süüdistab Hispaania valitsust tegevusetuses rändekriisi lahendamisel

Ceuta president Juan Jesús Vivas süüdistab Hispaania keskvalitsust rändekriisi lahendamata jätmises ning väljaande El País teatel on viimane kriis viinud autonoomse linna ja Madridi keskvalitsuse tõsisesse konflikti.

Vivas on Ceutat juhtinud üle 25 aasta ning hoidnud kogu selle aja keskvalitsusega häid suhteid. Möödunud kuu lõpus puhkes aga linnas ulatuslik rändekriis ning Vivas süüdistab sotsialistist peaministri Pedro Sáncheze valitsust täielikus tegevusetuses, vahendas El Pais.

Vivase sõnul ei ole valitsus Ceuta tavapärase olukorra taastamiseks rakendanud piisavalt meetmeid. Ta ähvardas pöörduda kohtusüsteemi poole, kui olukord ei muutu.

"Kohtuvõim on õigusriigi nurgakivi. Ceuta elab eriolukorras," teatas Vivas.

Meedia teatel magavad tuhanded migrandid endiselt Ceuta tänavatel. Vivase sõnul ei suuda linn üksi olukorrast välja rabeleda ning vajab keskvalitsuse abi.

"Augusti alguses püüti tegelikkust varjata, väites, et normaalne olukord on taastunud. Seejärel valitses peaaegu täielik tegevusetus meetmete rakendamisel normaalse olukorra saavutamiseks. See ei ole liialdus ega katse tekitada ärevust tahtlikult, põhjendamatult või kohatult," rääkis Vivas.

Keskvalitsuse ja Ceuta võimude vahel kasvavad nüüd pinged. Hispaania tervishoiuminister Mónica García nõudis möödunud pühapäeval, et Ceuta linnavalitsus eraldaks riigile migrantide majutamiseks ruume. Vivas süüdistas esmaspäeval aga Garcíat tähelepanu kõrvalejuhtimises ja kohatus käitumises.

"Ta ei saa tulla siia meile inimlikkusest loengut pidama. Kui on mõni koht, kus inimesed tunnetavad teiste kannatusi enda omadena, olenemata päritolust, siis on selleks Ceuta ja selle elanikud. Me ei vaja tema õpetussõnu," ütles Vivas.

Linnavalitsuse allikate teatel on keskvalitsus migrantide ümberpaigutamiseks välja pakkunud mitu asukohta, millest üks lükati tagasi, kuna see asub kesklinnas ja elanikud on selle vastu protestinud.

"On asukohti, millega elanikud ei nõustu. Peame mõtlema migrantidele, kuid samas ka Ceuta elanikele. Kas Ceuta inimestel pole siis õigusi?" teatas Vivas.