Riigikogu lükkas veekogude kallastele ehitamist lubava eelnõu tagasi

Eelnõu esitasid mullu riigikogule reformierakondlane Heiki Kranich, keskerakondlane Erki Savisaar, isamaalane Andres Metsoja ja EKRE liige Peeter Ernits.

Ettepaneku eelnõu välja hääletada tegid nii Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kui ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

EKRE esitatud ettepaneku poolt eelnõu tagasi lükata hääletas 49 ja vastu 16 parlamendisaadikut, 18 riigikogu liiget jättis hääletamata.

Kui eelnõu riigikogu kõnepuldis esitlenud Kranich ja Metsoja hääletasid selle tagasi lükkamise vastu, siis algatajate nimekirja kuulunud Ernits jättis hääletamata.

Eelnõu esitajad soovisid leevendada looduskaitseseadusest tulenevaid omandipiiranguid. Eelnõu alusel tuleks ehitusloa andmisest keeldumist kaldaalal iga juhtumi puhul konkreetselt põhjendada ning otsustajaks võiksid olla kohalikud omavalitsused.

Eelnõu oli riigikogus arutluse all juba teisipäeval, kuid tööaja lõppemise tõttu jätkati arutelu ka kolmapäeval.

Eelnõu algataja Kranichi sõnul annaks eelnõu kohalikele omavalitsustele rohkem otsustusõigust ja selle menetlemata jätmine näitab umbusku omavalitsuste suhtes. "Mina olen kindlalt seda meelt, et omavalitsusi tuleb rohkem usaldada, ja see eelnõu on üks samm selles suunas," sõnas ta riigikogus toimunud arutelul.

"Siduda see juba ette võimalusega, mida siin traagiliselt tihtipeale väljendatakse, et kohe ehitatakse kõik kohad täis, kohe rannajoon muutub ja nii edasi – see kõik ei vasta tõele. Ka tänase seaduse alusel on pooled Eesti rannad juba täis ehitatud ja seda täiesti legaalselt kas ministri või keskkonnaameti antud erilubade alusel," ütles Kranich.

Metsoja rõhutas, et eelnõuga ei planeerita kallasraja mõiste ümbersõnastamist või kallasraja kaotamist. "Selle teema üle tuleb arutada, sest valdkonnas on kogu aeg toimunud muutusi, pigem rannaaladega seonduv on võimendunud piirangute kontekstis," ütles ta.