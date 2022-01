USA vanim ülemkohtunik läheb pensionile

USA vanim ülemkohtunik Stephen Breyer läheb sel aastal pensionile, mis tähendab, et president Joe Bidenil tuleb esimest korda uus ülemkohtunik valida.

Liberaalne kohtunik Breyer peaks pensionile minema juunis. Tema väljavahetamine ei muuda aga konservatiivide ülekaalu ülemkohtus, kus üheksast liikmest kolm on liberaalid.

Ameerika Ühendriikides on ülemkohtu roll ühiskonnaelu küsimuste lahendamisel ülioluline ja ülemkohtuniku amet igavene, mistõttu on uue inimese valik tähtis otsus. Presidendi valiku peab kinnitama senat.

Demokraadid on juba mõnda aega survestanud praegu vanimat ülemkohtunikku, 83-aastast Breyerit ametit maha panema, et tema kohale saaks panna kellegi noorema, kirjutab BBC.

Mitme allika teatel oli Breyer häiritud sellest, et tema plaan kolmapäeval lekkis, sest tal ei olnud kavas pensionile minekust veel teada anda.

Biden on varem lubanud koha vabanedes määrata ülemkohtusse mustanahalise naise. Seni on USA ülemkohtus olnud kaks afroameeriklast, mõlemad mehed. Neist üks, Clarence Thomas on praegugi ametis ja temast saab Breyeri lahkudes ülemkohtu vanim liige.

Viimati astus uus ülemkohtunik ametisse 2020. aastal, kui suri liberaalne kohtunik Ruth Bader Ginsburg. President Donald Trump määras vähem kui kaks kuud enne presidendivalimisi tema järglaseks konservatiivse Amy Coney Barretti.