USA senat lükkas abordiõiguse kehtestamise eelnõu tagasi

"Kurb, et senat ei suutnud astuda välja naiste õiguse kaitseks otsustada oma keha üle," ütles pärast hääletust demokraadist asepresident Kamala harris.

Senatis toetas algatust 49 saadikut ja selle vastu oli 51 senaatorit.

Hääletus on suure tähelepanu all, kuna eeldavalt saab abordiõigusest üks keskseid kampaaniateemasid novembris peetavatel vahevalimistel.

Senatis läbikukkunud naiste tervisekaitse seaduse eelnõu keelaks osariikidel kehtestada "meditsiiniliselt mittevajalikeks" peetavaid piiranguid, näiteks kohustuslikke ooteaegu ja abordikliinikuid käsitlevaid eeskirju.

Seaduse eesmärk oli anda suurem kaitse abordile enne loote elujõulisuse algust – umbes kuni 24. rasedusnädalani. Kuid see lubanuks aborti ka pärast seda aega, kui meditsiinilise hinnangu kohaselt kujutaks raseduse jätkumine ohtu raseda patsiendi elule või tervisele.

Eelnõu kriitikute sõnul tähendaks see sisuliselt abordiõigust terve rasedusperioodi ajal.

Biden: ülemkohtu toetus abordi keelamisele võib tähendada ka muid piiranguid

USA ülemkohtu otsuseprojekt, mis võimaldaks keelata riigis abordid, võib tähendada tulevikus kohtu tegevust ka rasestumisvastaste vahendite, samasooliste abielude ning muude õiguste piiramiseks, ütles president Joe Biden.

"Pange mu sõnu tähele: nad võtavad ette ka samasooliste abielud," ütles Biden kolmapäeval ning lisas, et ülemkohtu plaanides võib olla ka rasestumisvastaste vahendite kasutuse piiramine. "Te hakkate nägema, et need otsused saavad olema võimalikud ning võivad Ühendriike jätkuvalt lõhestada. Me hakkame vaidlema asjade üle, mille üle me ei peaks vaidlema," rääkis president.

USA presdiend Joe Biden. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

Eelmisel nädalal sai avalikuks, et USA ülemkohtu enamus toetab varasema kohtuotsuse muutmist, mis kuulutas kogu riigis abordi tegemise õiguse seaduslikuks. Ülemkohtu liikmete enamus hääletas selle poolt, et muuta Ameerika Ühendriikides märgilise kohtumenetluse Roe v. Wade käigus tehtud otsust, selgub kohtunik Samuel Alito koostatud esialgsest dokumendist, mis võtab kokku kohtunike enamuse seisukoha.

Bideni kolmapäeval öeldu järgnes sellele, kui ta juba eelmisel nädalal, pärast ülemkohtu seisukoha avalikuks saamist, kutsus valijaid toetama novembrikuistel vahevalimistel kandidaate, kes pooldavad abordiõigust.

Küsitluste andmeil enamus ameeriklasi vähemalt osalist abordiõigust.

Pew uurimisinstituudi 2021. aasta märtsi küsitluse kohaselt ütles 61 protsenti ameeriklastest, et abort peaks olema legaalne kõigis või vähemalt enamuses olukordades, ehkki toetus abordile kukkus järsult, kui seda soovitakse teha pärast raseduse esimest trimestrit.