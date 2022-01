Sutt kinnitas 5G konkursi tingimused

"Mul on väga hea meel, et saame viimaks edasi minna kolm aastat tagasi pooleli jäänud sageduskonkursiga. 5G on pikalt oodatud tehnoloogia, mis saab järgmistel aastatel meie majanduse arengu, tootlikkuse ja konkurentsivõime kasvu aluseks," ütles Sutt.

Ministri sõnul on sideettevõtjatega peetud konsultatsioonide põhjal jõutud lahenduseni, mis tagab turul konkurentsi, kuid võimaldab ka 5G eeliseid maksimaalselt ära kasutada. "Andmeedastuskiirus sõltub sagedusploki suurusest ning sagedusala jaotamine kolmeks osaks võimaldab sideettevõtjatel ehitada üle-eestilisi sidevõrke, võttes samal ajal arvesse ka Venemaa-poolseid piiranguid," lisas Sutt.

Kõik kolm sagedusloa võitjat saavad sagedusalas 3410–3600 MHz vastavalt sagedusloale 70 MHz / 60 MHz / 60 MHz kasulikku sagedusplokki, kus Venemaa tingitud piirangud puuduvad ning sagedusalas 3600–3800 MHz vastavalt sagedusloale 60 MHz / 70 MHz / 70 MHz Venemaa tehtud piirangutega sagedusplokki.

Konkursi tingimuste kohaselt on loa saajal kohustus teha 5G-teenus tarbijatele aasta jooksul kättesaadavaks ning paigaldada kahe aasta jooksul üle Eesti vähemalt 200 tugijaama, millest 100 võivad asuda Harju maakonnas ning ülejäänud maakondades peab olema vähemalt viis tugijaama.

Konkursi tingimused sisaldavad ka viidet 1. veebruarist jõustuvatele infoturbe nõuetele, mida sagedusloa võitnud sideettevõtja sidevõrgus kasutatava riist- ja tarkvara kasutamisel järgima peab.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet taaskäivitab konkursi esimesel võimalusel pärast elektroonilise side seaduse muudatuste jõustumist ehk 1. veebruari. Seejärel on sideettevõtjatel 60 päeva aega konkursile registreeruda, peale seda konkurss käivitub ning jagatakse välja sagedusload.