Air Balticu reisijate arv kasvas aastaga viiendiku võrra

"2021. aastal keskendusime sellele, et tagada Balti riikide elanikele efektiivsed lennuühendused. Eestis oleme lisanud oma lennuplaani otselende Münchenisse ja Nice'i, kogu pakutavate otselendude arv ulatus 14-ni. Meil on hea meel, et me suutsime säilitada Tallinna lennujaamas oma turuliidri positsiooni ning me jätkame parima lennuühenduse pakkumisega kõigile Eesti reisijatele," kommenteeris tulemusi Air Balticu juhatuse esimees Martin Gauss.

Läti lennufirma Air Baltic pakub otselende Tallinnast Amsterdami, Berliini, Brüsselisse, Kopenhaagenisse, Londonisse, Malagasse, Münchenisse, Nice'i, Oslosse, Pariisi, Salzburgi, Stockholmi ja Vilniusesse. Ülejäänud sihtkohad on lennatavad Riia kaudu ühenduslendudega.