Air Balticu juht: reisijad peavad Baltimaid praegu ebaturvaliseks sihtkohaks

Air Baltic on viimastel kuudel tööle võtnud rohkem inimesi kui koroonakriisi tõttu koondada tuli. Venemaa asemel on nüüd teised sihtkohad ning Ukrainasse ollakse valmis naasma niipea, kui see on võimalik.

Kriisist hoolimata saadakse lähiaastail veel 16 uut lennukit. Praegu on neid 34, millest 11 on välja renditud teistele lennufirmadele.

Air Balticu keskuses nähakse, et eelkõige on praegu tõusnud lendajate seas turistide osakaal, need, kes reisivad peretsi, sugulastele-tuttavatele külla. Ärireiside osakaal pole veel kriisieelsele tasemele jõudnud.

"Tasapisi naasevad ka suurfirmad ja iga nädalaga broneeringute arv kasvab. Peamiselt küll väljareisijate, mitte niivõrd siia saabuvate külaliste tõttu. Neid on endiselt vähe, sest Baltimaid nähakse piiriäärse piirkonnana ja eriti lääneriikides arvatakse, et siin on suur sõjaline oht," ütles Air Balticu tegevjuht Martin Gauss.

Air Baltic sai Läti riigilt kroonapiirangutest tingitud lennupausi kompenseerimiseks üle-eelmisel aastal 250 miljonit eurot. Mullu augustis eraldati 90 miljonit veel, millest pool jõuab ettevõtteni lähinädalatel. Kogu see raha tuleb riigile tagastada ja Air Baltic teeb seda börsile minnes aktsiate müügi kaudu. Börsil on aga mõtet vaid siis, kui ollakse taas kasumis. Ja siis on ka eestlaste jaoks jälle mõttekoht, kas on tekkinud huvi lennufirma tegevuses otsustajaks saada.

"Läti riik on teinud kindla otsuse viia Air Baltic börsile. Aktsiad lähevad müüki, nii et erainvestorid ja ka riigid saavad otsustada, kas nad soovivad osta osa meie

firmast, mõjutamaks selle arengut. Meie koduturg on kõik Balti riigid. Oleme Läti lennufirma, kuid ka kõige suurem vedaja Eestis, hoolimata sellest, et Eesti riik pole meie omanik. Arendame lennuliiklust Eestis oma raha ja riskiga ning teeme seda tööd iga päev," selgitas Gauss.

Praegu viivad ameeriklased Läti lennufirmas läbi auditit, andmaks luba koostöö- ehk koodijagamisleppeks Delta Airlines'iga. Kui läheb hästi, on tegu ajaloolise otsusega, mis avab Balti riikidele paremad võimalused ookeaniülesteks lendudeks.