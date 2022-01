Ministeerium: Maarjamäe kompleks on inimestele ohtlikus seisukorras

Keskkonnaministeerium suhtub soosivalt Tallinna linna soovile saada Maarjamäe memoriaali alad enda kätte ning see korda teha, sest Nõukogude ajal ehitatud kompleks on ohtlikus olukorras.

Keskkonnaministeerium on praegu kaalumas, kas jätta reformimata riigimaal asuv memoriaalkompleks riigi omandisse või anda Tallinna linnale.

Keskkonnaministeeriumi riigivara osakonna juhataja Oliver Eglit ütles ERR-ile, et kompleks tuleks esimesel võimalusel korrastada ning Tallinna huvi memoriaali alad enda kätte saada on seetõttu teretulnud.

"Maarjamäe kompleks on inimestele ohtlikus seisukorras ning kahtlemata oleks vaja see korda teha ning muuta ohutuks. Tegemist on ka unikaalse monumentaalse maastikukunsti teosega, mille on loonud Eesti arhitektid ja seetõttu on sel arhitektuuriajaloos oluline väärtus. Maarjamäe kompleks tuleb esimesel võimalusel korrastada ja selles osas on meil Tallinna linnaga ühine arusaam," lausus Eglit.

Eglit lisas, et sõltumata keskkonnaministeeriumi otsusest, kas omanikuks saab Tallinn või riik, on omanikul kohustus memoriaalkompleks korrastada ja muuta ohutuks.

Kui otsus langeb Tallinna kasuks, saab linn maa enda käsutusse tasuta. Egliti sõnul on Tallinna linnavalitsus nõus tegema ala korda linna rahaga.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet on varem ERR-ile öelnud, et memoriaali aladest osa kuulub linnale, aga teine osa on reformimata riigimaa. Just seda ala, kus paikneb tseremooniaväljak, sooviks linn endale, et kogu memoriaal korda teha.

Ehkki memoriaal on ise keerulise ajalooga, on Sveti sõnul linna huvi siduda see taasiseseisvunud Eestiga. Abilinnapea sõnul on kavas memoriaali ehitised konserveerida, et takistada lagunemist, paigaldada valgustus ja infotahvlid. Sveti hinnangul võiks seal tulevikus korraldada näiteks muusikalisi sündmusi.

Praegune valitsus pole veel saanud Maarjamäe kompleksi tulevikku arutanud, kuid loodetavasti tekib see võimalus lähinädalatel, ütles Eglit.

Maarjamäe memoriaal koosneb arhitektuursetest ja maastikukujunduslikest elementidest, mille keskmes on 35-meetrina Jääretke obelisk, mis valmis 1960. aastal. 1975. aastal valmis memoriaali tseremooniaväljak. Dolomiidist kätereljeefiga püloonide vahel põles Nõukogude ajal niinimetatud igavene tuli.

Nõukogude ajal ehitatud Maarjamäe memoriaali kõrval avati 2018. aastal Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaal.