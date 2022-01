Teadusnõukoja liige piirangutest loobumisest: tark ei torma

Teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et mõistab ühelt poolt inimeste soovi piirangud lõpetada, sest nad on väsinud pandeemiast. Samas ei kiirustaks ta piiranguid kohe maha võtma, sest pandeemia tõusuhari ei ole meie jaoks veel läbi.

"Riigid, kes lõpetavad piiranguid, näiteks Suurbritannia, Taani, Prantsusmaa – neil hakkasid nakatumise tõusud meist varem peale. Ja me teame, et tõusufaas kestab kolm kuni viis nädalat. Me oleme neist mõned nädalad tagapool, aga tahame piirangud lõpetada samaaegselt," rääkis Peterson.

"Samal ajal me kuuleme, et meie perearstid on koormatud. Et haiglates on arstid nakatunud ega saa tööle tulla. Et lasteaiatöötajad on nakatunud ja peavad olema kodus. Samamoodi kooliõpetajad. Et poodides pole inimesi, kes suudaks teisi inimesi teenindada. Siin on tasakaalu otsimine väga oluline asi," lisas ta.

Petersoni sõnul on küll palju inimesi ja huvigruppe, kes sooviks piirangult koheselt lõpetada, aga lähtuda tuleks põhimõttest, et tark ei torma.

"Piiranguid tuleks leevendada järkjärgult. Selleks peab ka teadusnõukoda konsensuse kujundama, aga praegu pole seda tekkinud. Mina avaldasin enda arvamust," sõnas Peterson.

Keskerakonna fraktsiooni tegu nädalavahetusel ettepaneku loobuda vaktsineerimispassi nõudest alates 7. veebruarist. Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul võiks kõikidest piirangutest loobuda järk-järgult veebruari jooksul, v.a maskikohustus, mis võiks säilida kevadeni.