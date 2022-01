Valmis raport Boris Johnsoni pidudest

Peaminister Boris Johnson vabandas peaministribüroos toimunud pidude pärast ning lubas asja korda ajada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Parlamendis jättis peaminister korduvalt vastamata, kas ta kavatseb raporti täielikult avalikustada, öeldes vaid, et kõigepealt tuleb ära oodata politsei uurimine.

Nii opositsioon kui ka osa valitsevast konservatiivide erakonnast on peaministri käitumisega rahulolematud ning viidanud, et niimoodi tehes tuleks valitsusjuhi kohalt taanduda.

Endise peaministri Theresa May sõnul näitab Gray raport, et peaminister ei järginud reegleid, mida oli kehtestanud avalikkusele. "Seega, kas mu auväärne

sõber ei lugenud reegleid, ei saanud aru nende tähendusest koos teistega tema kaaskonnast või arvasid nad, et need ei kehti peaministrile? Kuidas siis oli?" küsis May.

Suurbritannia parlamendi spiiker Lindsay Hole lisas, et tegemist on väga tähtsa küsimusega. "Tahan kuulda vastust. Inimeste nimel, peaminister," ütles ta.



"Ei, seda Gray raport ei öelnud. Seda Gray raport ei öelnud. Panen ette, et ta ootab uurimise järelduse ära," vastas Johnson.