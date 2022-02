Soomes elab üle 40 000 hääleõigusliku Eesti kodaniku

Ootuspäraselt elab Eesti kodanikke kõige enam Soomes: 54 084 inimest. Järgnevad Venemaa 19 172 ja Suurbritannia 9536 Eesti kodanikuga. Ameerika Ühendriikides elab 4785 Eesti kodanikku.

Riigikogu valimistel saavad neist osaleda märksa vähemad: Soomes 41 820, Venemaal 9626 ja Suurbritannias 6432 inimest. Ameerika Ühendriikides on 3194 hääleõiguslikku Eesti kodanikku.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungase sõnul vastavad need arvud välisriikides Eesti dokumendid võtnud inimeste arvule. Selle üle, kui palju elab maailmas üldse eesti rahvusesse kuuluvaid inimesi, ei pea aga keegi arvet.

Pungase sõnul on paljuski tegemist inimestega, kellel on kaks kodakondsust – muidugi juhul, kui teine riik lubab kahte kodakondsust.

"Eesti ei luba kahte kodakondsust, kuid ei võta kodakondsust ära üheltki välisriiki elama asunud Eesti kodanikult, kes on saanud ka uue kodakondsuse. Samas siia asujatele me Eesti kodakondsust ei anna enne, kui teisest kodakondsusest on loobutud."

Statistikast tuleb välja ka riike, kus Eesti kodanikke on eriti vähe. Ainult üks Eesti kodanik elab muuhulgas paikades nagu Ahvenamaa, Belize, Neitsisaared, Sambia, Somaalia, Süüria, Tonga ja Uruguai.

Välismaal alaliselt elavatest Eesti kodanikest on mehi 54 944 ja naisi 66 299.

Kuni 18-aastasi on nende seas 30 216, 19-75-aastaseid 86 841 ja neist vanemaid 4186.