Konkurentsiamet nõuab Advenilt odavamat sooja hinda

"Absoluutselt arusaadav, et kahekordne hinnavahe teiste kaugkütte ettevõtetega ei ole normaalne," ütles konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ERR-ile.

Konkurentsiameti hinnangul on hind kerkinud ebamõistlikult kõrgeks ega vasta tarbijate ootustele. Seetõttu peab Adven valmistama 1. aprilliks ette soojuse ostmise konkursi.

"Adven kui võrguomanik ja lõpptarbijatele soojust müüv ettevõte peab välja kuulutama konkursi ja konkursi eesmärk on pakkuda alternatiivsemaid, soodsamaid lahendusi. Konkursil võib ta ise osaleda, aga on teretulnud ka kõik teised ettevõtted," ütles Ots.

Adven toodab Tallinnas Kesklinna-Pirita, Nõmme ja Põhja-Tallinna piirkondades soojust ainult maagaasist, mille hind on aastaga mitmekordistunud.

Tallinnas on teine suur soojatootja Utilitas, kes kasutab Tallinna Soojusele kuuluvat võrku. Otsa sõnul võib konkursil osaleda ka Utilitas, kuid kõik sõltub sellest, kas keegi on valmis pakkuma alternatiivseid lahendusi.

"Utilitas on üks pakkuja, see sõltub nüüd võrgupiirkonnast, konkreetse võrgu asukohast, kas seal on võimalik mingit alternatiivi leida. Üks võimalik lahendus on soojuspump, aga see eeldaks seda, et seal on madala temperatuuriga jääksoojus kuskil saadaval. See selgub konkursi käigus, aga loomulikult Utilitas on üks potentsiaalne pakkuja," ütles Ots.

See, kas on konkreetseid võrgupiirkonda ulatuvaid soojatootjaid, pole Otsa sõnul konkurentsiametile teada.

"Seni oli maagaas täiesti sobilik kütus, soojuse hind oli küll 10–20 protsenti kallim kui Tallinnas mujal, aga ta oli mõistliku hinnaga. Kui me nüüd oleme väga kõrge hinna tsoonis, siis konkursi eesmärk on vaadata, kas keegi on valmis pakkuma ja kas pakkumise hind on soodsam. Võib-olla mõnesse piirkonda pakutakse, teise pakkumist ei tule," ütles ta.

Kui konkursil soodsamat lahendust ei leidu, jääb vana lahendus töösse, sõnas Ots.

"Teised kaugküttevõrgud on võimelised pakkuma oluliselt odavamalt. Kui vaatame hinnavahemikku 70–90 eurot tänase kõrge energiahinna juures, siis seal ulatuvad hinnad 200-ni. Võib-olla on seal ikkagi alternatiive," ütles Ots.

Hinnad on kõrged ka teistes piirkondades. Ots tõi näiteks, et Vändras võttis Adven ette konkreetse plaani minna üle puiduhakkele. Tallinnas pole ettevõte alternatiivset lahendust pakkunud.

"Ma loodan, et maagaasi hind tuleb alla, ilmselt selline 100-eurone hind ei jätku, aga see vana hea hind tagasi ei tule. Selles suhtes on oluline, et tarbijatele võimalikult kiiresti olulised lahendused leitakse," sõnas Ots.

Adveni turundus- ja kommunikatsioonijuhi Maret Kahki sõnul tegi konkurentsiamet ettevõttele 28. jaanuaril ettekirjutuse seoses soojuse ostu korraldusega Kesklinna-Pirita, Nõmme ja Põhja-Tallinna kaugküttevõrkudes.

"Need on need, kus me täna 100-protsendiliselt gaasi pealt toodame soojust. Täna ongi olukord üsna keeruline, kui varem oli tegemist kuluefektiivse lahendusega, siis seoses maagaasi hinna tugeva tõusuga on olukord muutunud," ütles Kahk.

"Kuna kiri tuli eelmisel nädalal, siis analüüsime erinevaid võimalusi, mida me saaks teha, et olukorda leevendada. Täna meil vastuseid ei ole, oleme analüüsimise faasis," sõnas Kahk.

"Ka meie huvides on, et klientidel oleks võimalikult normaalne hind. Vaatame, mis lahendusi me saaksime pakkuda," ütles Kahk.