Adven sai sooja hinna allapoole toomiseks ajapikendust

Adven toodab Tallinnas mitmes piirkonnas soojust ainult maagaasist, mille hind on võrreldes aastataguse ajaga neljakordistunud. Seetõttu tegi konkurentsiamet Avdenile ettekirjutuse hoiatuse, mille järgi pidi ettevõte korraldama 1. aprilliks konkursi nendes piirkondades odavama soojuse pakkuja leidmiseks. Adven palus konkursi läbiviimiseks pikendust.

"On Ukraina sõda, see on tinginud suure ettearvamatuse kütuste hindades, seadmete hindades, materjalide hindades, samamoodi elektri hind on meil juba pikka aega täiesti ettearvamatu. Ja me peame tagama, et kui me selle konkursi teeme, siis meile tulevad sinna pakkumused, mis ka kehtivad terve selle aja vältel, kui meil konkurss kestab. Ja sellesse on sellisel turbulentsel raske praegu uskuda," rääkis Adven Baltikumi äri juht Juhan Aguraiuja.

Praegusel konkursil ei suudaks keegi odavamat hinda pakkuda, konkurss kukuks läbi ja kehtima jääks kõrge hind, selgitas Aguraijuja. Ta lisas, et vastavalt konkurentsiametiga saavutatud kokkuleppele Adven konkursi juunis teeb.

"Ettevõte ise ka tunnistab, et see ei ole normaalne olukord, kus Tallinna ühes nurgas on 100 hind ja teises nurgas 200. Ettevõte ütles, et ta teeb täna maksimaalselt kõik selleks, et taastada normaalne olukord ja et selliseid suuri hinnaerinevusi enam ei oleks," ütles konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Otsa sõnul võib Adven pakkuda erinevaid lahendusi. Kuna kõikides gaasiküttega piirkondades pole võimalik odavamale hakkepuidule üle minna, võib ettevõte osades võrkudes soojatootmisest loobuda.

"Ühendatakse osad katlamajad, osad võrgud suure Tallinna võrguga. Teine lahendus võib olla see, et moodustatakse Tallinnas üldse üks hinnapiirkond. See tähendab, et kaovad Tallinnas erinevad küttehinnad," ütles Ots.

"Me oleme avatud kõikidele alternatiividele. Täna me kaardistame kõiki variante, aga sellest on lõplikult liiga vara öelda, mis tulevik saab olema," sõnas Aguraiuja.