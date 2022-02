Toompark: kinnisvara kiire hinnakasv jätkub, kättesaadavus halveneb

Kinnisvaratehingute koguväärtus oli mullu kuus miljardit eurot ning 2020. aastaga võrreldes suurenes käive koguni poole võrra. Eelmise kinnisvarabuumi tipuaastal – 2006 – oli käive 4,7 miljardit.

"Majanduskasv tõi kaasa ka oluliselt suurema hulga vaba raha inimestel, hoiused kasvasid. Inimestel oli hoiustel peaaegu kaks miljardit rohkem raha, kui neil oli aasta varem," lausus Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

Aasta lõpust alates on pakkumist jäänud järjepanu vähemaks, ära on ostetud rohkem, kui uusi pakkumisi juurde on toodud. Eks defitsiidi hirm on ajanud hindu üles," ütles kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Korteri ruutmeetri hind kallines mullu märgatavalt kiiremini 6,8-protsendisest palgakasvust.

"Inimeste jaoks muutus kinnisvara kättesaadavus eelmisel aastal ikkagi kehvemaks. Kinnisvara hinnakasv oli ligikaudu 20 protsenti, samal ajal palgakasv oli ka väga kiire, aga ikkagi mitu korda madalam sellest," lausus Rebane.

Rebase sõnul ennustab pank, et tänavu kinnisvara hinnakasv jätkub, aga ta oluliselt väiksemas tempos kui eelmisel aastal. Toompargi hinnangul aga kiire hinnakasv jätkub.

"Ma kardan, et me jääme ikka kiire hinnatõusu tingimustesse, ja ma loodan, et hinnatõus ei küüni sinnamaani, kus varasemalt oli, 20-30 protsenti. Aga kiire hinnatõus (jätkub) keskmiste hindade baasilt või kas või selle arvelt, et uued korterid hakkavad asjaõigustehingutesse jõudma. Pakkumiste defitsiiti ka ei ole võimalik kindlasti 2022 esimese poolaasta jooksul leevendada," lausus Toompark.

Seega muutub tänavu eluaseme kättesaadavus veelgi halvemaks, prognoosis Toompark

"Taskukohasus jätkuvalt halveneb. Nii kurb, kui see ka ei ole, liigume uljalt Euroopa parimate linnade kursil siiamaani. Meil on ikkagi kättesaadavus olnud veel päris hea, aga halvenemise suunas liigume," nentis Toompark.