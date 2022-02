Valitsus liidab terviseameti ja ravimiameti

Esimesed sammud kahe ameti ühendamiseks on juba tehtud ja asjassepuutuvate asutuste juhtidega ühendamisplaane arutatud, ütles ERR-ile sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

"Plaan on alustada sellise tempoga, et ikkagi enne suve oleme ettevalmistustööd teinud. Ja et riigikogu saaks vajalike muudatuste üle arutada sügisel," lausus Mändmaa, kelle sõnul on lisaks oluline, et jõutaks õigeks ajaks ka riigi eelarvestrateegia tsüklisse, et saaks järgmisteks perioodideks ühendameti kulusid planeerida.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, võiks uus ühendamet tööd alustada järgmise aasta 1. jaanuaril.

"Tahaks loota, et läheb nii ladusalt. Nii kiiresti kui võimalik. Protsessi paneb ebamäärasesse olukorda koroonakriis – kui omikron läheb üle, nagu prognoositakse, siis saame veebruari lõpus hakata normaalsemalt hingama. Ja teiseks julgeoleku küsimus. Sellepärast ma praegu ei taha öelda, et kindlasti on 1. jaanuar see kuupäev, aga see on meie eesmärk. Kui ei saa selleks ajaks, siis teeme järgmisel võimalikult juhul," rääkis Mändmaa.

Ühendamine toetub eelmise aasta lõpus valminud riigireformi analüüsile ning esimeses etapis on kavas ühendada ilmselged valikud ehk terviseamet ja ravimiamet.

Järelevalveasutustena võivad ühendamisel kõne alla tulla ka näiteks sotsiaalkindlustusamet ja tööinspektsioon. "Järgmisel aastal vaatame edasi. Kõike korraga ei jõua," nentis Mändmaa.

Kantsleri sõnul näitas analüüs, et tervisevaldkonnas on vajadus kompetentsi koondava tugeva ühendameti järele.

"Praegu astub uksest sisse ravimiameti inspektor, siis terviseameti inspektor, siis sotsiaalkindlustusameti inspektor, siis läheb töökeskkonda kontrollima tööinspektsiooni inspektor. Võib ka nii, aga analüüs jõudis seisukohale, et peaks funktsioone koondama ka selles võtmes, et järjest vähemaks jääb inimesi, keda üleüldse tööturul on ja kes on selle töö tegemiseks kompetentsed," lausus Mändmaa.

Koroonakriisi valusad õppetunnid

Mändmaa sõnul tõi koroonapandeemia välja, kui habras on Eestis juhtimine tervisevaldkonnas.

"Ma tahaks väga loota, et kõik inimesed, kes on Covidi kriisi juhtimist näinud lähemalt või kaugemalt, on aru saanud, mida see tähendab, kui riigis ei ole tegelikult tugevat institutsiooni, kes teab ja oskab ja suudab kriisi hallata," lausus Mändmaa.

Uus ühendamet peaks selle lünga täitma ning see tähendab, et vaja on lisaraha, märkis kantsler.

"Minu arvamus on see, et sellele organisatsioonile on vaja kindlasti raha juurde, Olime teadlikud, kui vähe raha terviseametil on (enne kriisi) olnud. Ja taotlust, et tugevdada võimet hädaolukordades hakkama saada, ei võetud omal ajal tõsiselt, sest tundus, et sellist asja nagu koroonapandeemia ei juhtu. Nüüd on eesmärk mitte kärpida (eelarvet), vaid vastupidi, teha korralikult, tagada, et tekiks korralik kompetentsikeskus, kellele oleks ka kindel tunne lisavahendeid taotleda," rääkis Mändmaa.

Praegu on ravimiameti aastane eelarve on 4,3 miljonit eurot, terviseametil ligikaudu 11 miljonit. Terviseametile on valitsuse reservist antud täiendavaid ressursse koroonakriisi ohjamiseks, kuid need on olnud ühekordsed summad, märkis Mändmaa.

Töötajate arv veel arutamisel

Kui palju jääb ühendametisse töötajaid võrreldes praeguse kahe ametiga, selgub Mändmaa sõnul ühendamise käigus.

"See sõltub. Me arutame, millised on funktsioonid, mida täita, kas kõike peab tegema riik või saaks seda teha partneritega eraturult. Võib-olla on funktsioone, mida polegi vajalik täita," lausus Mändmaa.

Mändmaa sõnul teeb ta kõik, et lisaraha uuele asutusele saada, aga üks võimalus olemasoleva rahaga inimestele rohkem palka maksta on loobuda mõnest senisest funktsioonist. "Siis on ka meil vähem inimesi vaja ja saame olemasolevatele konkurentsivõimelisemat palka maksta," märkis ta.

Terviseameti uus juht asub ka uue ameti juhiks

Eelmisel nädalal kuulutas sotsiaalministeerium välja uuesti konkursi terviseameti peadirektori leidmiseks, sest eelmine luhtus.

Mändmaa sõnul on nüüd tingimustes täpsustatud, et otsitaksegi juhti, kes suudaks plaanitavad muudatused ellu viia.

Kui uus peadirektor leitud, saab temast tõenäoliselt ka ühendameti juht.

"Jah, hetkel otsime inimest, kes oleks võimeline seda rolli täitma. Aga elu võib tuua erinevaid versioone. Sõltub, kes on see inimene, kelle saame välja valida. Me võime rääkida, et praegune juht saab olema inimene, kes teeb organisatsioonis ära muudatused ja aitab reorganiseerida ja siis sellega tema roll lõppeb. Aga võib-olla me sellise inimese leiame juba esimese konkursiga, kellel on olemas nii reformikogemused kui ka sellise stabiilse perioodi juhtimise kogemus," lausus Mändmaa.

Mis uue asutuse nimeks saab, pole veel otsustatud.