Sotsiaalministeerium plaanib Tervise Arengu Instituudi sulgeda

Sotsiaalministeerium teatas, et plaanib Tervise Arengu Instituudi (TAI) tulevast aastast sulgeda.

TAI pressiesindaja sõnul said töötajad eelmisel nädalal sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa käest kirja sisuga, et instituudi ülesanded jagatakse teiste asutuste vahel ära.



Mändmaa kinnitas Delfile, et TAI ülesanded ja inimesed plaanitakse tõepoolest liita teiste ministeeriumi allasutustega.

Tervise Arengu Instituudi sulgemine on osa sotsiaalministeeriumi suuremast reformist, mille käigus on muuhulgas plaanis kokku liita ravimiamet ja terviseamet.

Reformi eest vedav sotsiaalministeeriumi Mändmaa rääkis, et TAI töö ümberkorraldamise taga on soov muuta riigi süsteeme tõhusamaks.

"Praegu tegeleb näiteks ennetustegevusega nii terviseamet, Tervise Arengu Instituut, haigekassa kui ka tööinspektsioon. Ministeeriumi huvi on, et tegevus koondatakse ühte kohta," sõnas ta.

Lisaks on Mändmaa sõnul probleem selles, et killustunud asutustel ei ole praegu piisavalt raha enda plaane ellu viia.

Mändmaa sõnul on ministeeriumil plaanis saada aprilli lõpuks valmis TAI töö kaardistus, et mõista, millisesse asutusse ühte või teist ülesannet üle viia.

Riigikogu kätte peaks ettepanek TAI tööde ümberkorraldamise ning terviseameti ja ravimiameti liitmise kohta jõudma enne suvepuhkusi.

Ministeeriumis loodetakse reformiga ühele poole jõuda järgmise aasta alguseks.