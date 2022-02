Google'i 2021. aasta neljanda kvartali käive oli 75,33 miljardit dollarit

USA tehnoloogiahiiglane Google teatas kolmapäeval, et firma käive kasvas neljandas kvartalis aastaga 32 protsenti ja ulatus 75,33 miljardi dollarini.

Google'i kasum eelmisel aastal peaaegu kahekordistus, hoolimata regulaatorite kasvavast survest, mis ohustab firma monopoolset ülemvõimu. Ettevõtte aastane kasum kasvas 36 miljardi dollari võrra, vahendas The Wall Street Journal.

Google'i käive kasvas tänu digitaalse reklaami müügi kasvule. Eelmisel aastal laiendasid firmad pandeemia tõttu oma kulutusi digitaalse reklaami ostmisel.

Analüütikud eeldavad siiski, et Google'i käibe kasv 2022. aastal aeglustub. Investorid eeldavad, et sotsiaalmeediaplatvormi TikTok edu vähendab YouTube'i populaarsust. Samuti vähenevad koroonapiirangud ja inimesed veedavad vähem aega kodus.

Ajalehe The Wall Street Journal hinnangul kujutab suurimat ohtu Google'ile USA ja Euroopa Liidu (EL) reguleerivad asutused. Google seisab USA-s silmitsi monopolidevastaste kohtuasjadega.