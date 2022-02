Elektri- ja gaasiarved võivad toetuse tõttu jõuda tavapärasest hiljem

Eesti Energia pressiesindaja Priit Lutsu sõnul soovib ettevõte jaanuarikuu arved tuua klientideni esimesel võimalusel.

"Esimeses järgus saavad enda elektriarved kodukliendid, kelle arvete väljastamisega oleme juba alustanud, seejärel ärikliendid ja MTÜ-d," sõnas Luts.

Kui tavaliselt väljastab Eesti Energia arveid kuni 12. kuupäevani, siis sel kuul võib sellega minna 14. veebruarini. "Seega, kui arve pole veel kohale jõudnud, palume veidi kannatust," ütles Luts.

"Sõltumata arve väljastamise ajast on maksetähtaeg alati 14 päeva pärast," märkis Luts.

Kas energiaarve on kliendile juba koostatud, näeb Lutsu sõnul kõige kiiremini ettevõtte e-teenindusest.

Eesti Gaasi juhatuse liikme Raul Kotovi sõnul väljastab ettevõte seoses riigi energiakulude kompensatsioonimeetmete rakendusjuhiste viibimisega jaanuari gaasi- ja elektriarved alates veebruari teisest nädalast. "Kui saame varem vajaliku info kätte, siis alustame varem," sõnas ta.

"Võib arvata, et hakkame saama klientidelt palju küsimusi, kuna kodutarbija defineerimine on energiamüüjate olemasoleva andmestiku juures üksjagu keeruline. Meil on oma nimekiri valmis klientidest, kellele hakkame arveid soodustustega esitama," ütles Kotov.

Kotovi sõnul saavad majapidamised, keda selgelt ei suudeta defineerida, võimaluse pöörduda toetuse saamiseks riigi poole ning majandusministeerium peaks lähiajal edasisest töökorraldusest teada andma.

Kodutarbijatele nii gaasi kui elektrit müüva Alexela kommunikatsioonijuhi Marit Liiki sõnul annab ettevõte endast parima, et arved ka sel kuul õigeaegselt välja saata.