Eesti Gaas lubab märtsi gaasihinnad otsustada järgmisel nädalal

"Hetkel on gaasi turuhind tõesti langenud, kuid veenvat trendi allapoole me veel ei näe. Turg on olnud jätkuvalt volatiilne, reageerides tundlikult poliitilistele sõnumitele. Jälgime olukorda ja teeme otsuse kodukliendi märtsihinna osas veebruari lõpupäevil, arvestades ka järgnevate kuude ennustatavaid hinnatasemeid," ütles Kotov neljapäeval ERR-ile.

Kommenteerides gaasi maailmaturu hinna muutust, mis on detsembri lõpu 175 eurolt MWh eest langenud veebruaris umbes 75 euro tasemele, ütles Kotov, et tegemist on üksikute päevade hindadega, kuid Eesti Gaas määrab hinna kuuprognoosi põhjal.

"Meie müügi aluseks on kuu ette börsi toodete hinnad, mille muutused ei ole nii järsud. Võrreldes detsembriga on oodatav märtsikuu alus 10 protsenti väiksem, samas on vahepeal olnud kõrgemate hindadega jaanuar ja veebruar," selgitas ta.

Kotovi sõnul pole gaasi müügihind kodukliendile liikunud maailmaturu kauplemispunkti hinnaga (TTF) täpselt samas rütmis, kuna eesmärk on olnud võimalikult vältida järske hinnahüppeid.

"Jaanuaris tõusis kodukliendi hind detsembriga võrreldes siiski 28 protsenti, mis samas oli väiksem tõus kui TTF eeldanuks. Veebruaris tõusis müügihind 13 protsenti ja on praegu 102,38 €/MWh pluss käibemaks, olles madalam kui teistel gaasimüüjatel," lisas Eesti Gaasi juhatuse liige.