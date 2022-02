Times: Venemaa ja Hiina suurendavad reedel majanduslikku koostööd

Putin külastab reedel Hiinat. See on esimene kord, kui Xi Jinping kohtub pärast pandeemia puhkemist isiklikult teise riigipeaga, teatas The Times.

Kremli välispoliitikanõuniku Juri Ušakovi sõnul sõlmivad Venemaa ja Hiina Putini visiidi ajal mitu lepingut. "Need lepingud tähistavad järjekordset sammu Pekingi ja Moskva gaasikoostöö arendamisel," ütles Ušakov.

Hiina lubab ametlikult toetada Venemaad vaidluses lääneriikidega, mis on seotud NATO laienemisega, teatas Kreml.

Moskva teatas samuti, et kavatseb edasi liikuda Power of Siberia 2 torujuhtme projektiga. Power of Siberia 2 kasutab Jamali poolsaare gaasimaardlaid. Samade maardlate kaudu varustab Gazprom ka Euroopat. Gazprom väidab, et uus torujuhe kahekordistab Venemaa gaasieksporti Hiinasse.

Ušakovi sõnul kutsuvad Venemaa ja Hiina ühiselt üles looma "tõhusaid mehhanisme Euroopa julgeoleku tagamiseks".

Hiina ja Venemaa korraldasid eelmisel aastal Jaapani merel ühised mereväeõppused. Mõlemad riigid suurendavad koostööd tuuma- ja kosmosetehnoloogia vallas. Mõlema riigi ametnikud väidavad, et USA proovib õhutada nende režiimide vastaseid ülestõuse. Venemaa ja Hiina teatasid hiljuti, et Kasahstani protestid organiseeris Washington.

"Teatud rahvusvahelised jõud sekkuvad meelevaldselt demokraatia ja inimõiguste varjus Hiina ja Venemaa siseasjadesse," ütles jaanuaris Xi telefonikõnes Putinile.

Putini jaoks on tegemist haruldase visiidiga, ka tema on pandeemia tõttu oma reisimist märkimisväärselt vähendanud. Putinit saadab Pekingisse mitu tähtsat Venemaa poliitikut ja ärimeest. Nende hulgas on välisminister Sergei Lavrov ja naftafirma Rosneft juht Igor Setšin.