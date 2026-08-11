Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Putini visiidi ajaks

Venemaa linna Novosibirski elanikel paluti president Vladimir Putini autokolonni läbisõidu ajal püsida siseruumides, hoida akendest eemale ning vältida elektroonika- ja optikaseadmete kasutamist.

Piirangud kehtestati teisipäeval Putini Siberi-visiidi ajal, teatas The Moscow Times. Kinnisvarahaldusettevõtte saadetud teates paluti Bolševistskaja tänava äärsete majade elanikel presidendi kolonni möödumise ajal hoonetest väljaminekust hoiduda.

Samasugused juhised said ka Novosibirski Riikliku Ülikooli ühiselamutes viibivad üliõpilased. Liikumist ülikoolilinnakus piirati ning teadus- ja hariduskeskuse uute hoonete lähedusse ilmusid tõkked, mida tavaliselt kasutatakse meeleavalduste ohjeldamiseks.

Elektritõukerataste renti piirati samuti suuremas osas Akademgorodokist (Novosibirski akadeemilisest linnaosast) ja mitmel kesklinna tänaval. Kohaliku meedia teatel määrasid tõukerattarentijad ulatuslikud alad sõidu- ja parkimiskeelutsoonideks.

Putin saabus Novosibirskisse ööl vastu 11. augustit. Politseinikud hakkasid tema eeldataval teekonnal positsioone võtma esmaspäeva õhtul, seistes umbes 50-meetriste vahedega. Novosibirski kesklinna lähedal asuva peatänava, Bolševistskaja tänava ääres täheldati samuti hulgaliselt politseinikke.

Kohalike teadete kohaselt kiirustasid munitsipaaltöötajad enne visiiti teekatteid vahetama, kõnniteid ja hoonefassaade remontima ning värsket muru paigaldama.

Kava kohaselt külastab Putin lähedalasuvas Koltsovo teaduslinnakus asuvat teaduskompleksi SKIF ja ülikoolilinnakut Akademgorodokis.

Teisipäevane sõit oli Putini esimene visiit Novosibirskisse alates 2018. aastast.

Visiit toimus Venemaa presidendi regionaalsete sõitude sarja raames pärast mitut kuud, mil ta reisis harva väljapoole Moskvat ja Peterburi. Viimastel nädalatel on ta külastanud ka Kaasani, Irkutskit, Omskit, Krasnojarskit ja Ulan-Udet.

Novosibirsk on elanike arvult Venemaa kolmas linn, kus elab üle 1,6 miljoni elaniku.