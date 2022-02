Valitsus otsustas peatada Valgevene õlitransiidi

"Otsustasime kehtestada täiendavad sanktsioonid Eesti riigi poolt Valgevenele ehk peatada tollis koodi 2707 alla kuuluv kivisöe baasil õli transiit läbi Eesti," ütles peaminister Kaja Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Kallas viitas nädala alguses meedias avalikuks tehtud Valgevene naftatoodete transiidile läbi Eesti, mis kasvas eelmisel aastal järsult.

Kaup koodiga 2707 pole otseselt sanktsioonide all, selles mõttes oli see tegevus juriidiliselt korrektne, tõdes Kallas. Aga sanktsioonide mõte on survestada Valgevene režiimi ja kaudselt ka Venemaad oma käitumist muutma, lisas Kallas ning rõhutas, et Eesti välispoliitika on alati olnud väärtuspõhine ning sellisena püütakse seda ka hoida.

Ka välisminister Eva-Maria Liimets rõhutas, et Valgevene kauba transiidil läbi Eesti ei ole rahvusvahelist sanktsioonirežiimi rikutud, kuna deklareeritud naftasaadused ei olnud sanktsioonide alla pandud kaupade nimekirjas.

"Kuna transiidi peatamine on konkreetne meede Valgevene režiimi survestamiseks, siis olen teinud ettepaneku, et lõpetaks tollikoodi nr 2707 alla kuuluva kauba veod," ütles Liimets valitsuse pressikonverentsil.

Eesti on oma tegevust koordineerind ka Läti ja Leeduga ning kavatseb teha ka ettepaneku Euroopa Liidus sama sanktsioon kehtestada, rääkis välisminister.

"Oluline on rõhutada, et Valgevene suhtes ei ole kehtestatud üldist embargot, mingi kaubandus selle riigiga jääb, mingitele kaubagruppidele on transiit võimaldatud. Tahame muuta Valgevene režiimi, mitte teda maailmakaardilt välja lõigata," ütles Liimets.

Minister rõhutas ka, et välisministeeriumil on sanktsioone koordineeriv roll, sanktsioonide ellu rakendamine on teiste asutuste pädevuses. Nii jälgib kaupade liikumist maksu- ja tolliamet, rahaülekandeid rahapesu andmebüroo, oma roll on kaitsepolitseil.

"Et seda paremini koordineerida, kutsusin eelmisel nädalal kokku asutustevahelise juhtrühma. Loodetavasti saame selle abil anda parema analüüsi sanktsioonide mõjule," rääkis Liimets.

Eesti Päevaleht kirjutas esmaspäeval, et presidendivalimiste võltsimise ja opositsiooni mahasurumise ning hübriidrünnakute korraldamise eest Euroopa Liidu sanktsioonide alla langenud Valgevene kasutab Eestit rekordilistes kogustes oma naftatoodete ekspordiks. Valgevene vahendusfirmad deklareerivad tollis läbi Eesti eksporditavaid naftasaadusi koodiga 2707, mis ei ole Euroopa Liidu sanktsioonide alune kaup.

Lisaks Euroopa Liidu ühistele sanktsioonidele on riikidel õigus kehtestada ka ühepoolseid sanktsioone, mille kehtestamise valitsus oma neljapäevasel istungil nüüd ka otsustas.