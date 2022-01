EPL: Valgevene kasutab sanktsioonidest mööda hiilimiseks Eestit

"Hoolimata üha rangematest Euroopa Liidu sanktsioonidest tõusis diktaatorlikust Valgevenest pärit naftatoodete eksport Eestisse eelmisel aastal rekordtasemele," märgib EPL. Eesti importis mullu Valgevene naftatooteid ligi kolm korda rohkem kui aasta varem. Sealjuures liikus Eestisse kolmandik Valgevene naftat, mis varem suundus Läti sadamatesse.

Leht näitab, kuidas Valgevene režiimiga seotud suurärimeestele, kellest vähemalt üks, Mikalai Varabei, ka sanktsioonide alla pandi, kuuluvate ettevõtetega tehti ümberkorraldusi samas rütmis EL-i sanktsioonide kehtestamisega.

Samuti tuleb artiklist välja, kuidas naftatoodete eksportimiseks kasutati kaubakoodidega trikitamist, deklareerides ilmselt sanktsioonide alla kuuluvaid naftaprodukte piirangutevabade koodidega.

"Just sellest ajast saati, kui NNK (üks diktaator Aleksandr Lukašenko režiimiga seotud naftatoodete ekspordifirma – toim.) kuulutas välja esimese masuudi läbi Balti riikide sadamate vedamise hanke, suureneski Eestisse jõudnud koodiga 2707 kaubakogus hüppeliselt nullist 150 000 tonnini kuus. Lätis ja Leedus on sama koodi taga endiselt sisuliselt null tonni kaupa," sedastas EPL.

"Veelgi silmatorkavam on see, et Eesti on sisuliselt ainus Euroopa Liidu liikmesriik, mis üldse impordib Valgevenest pärit 2707 koodiga tooteid. Mullu ulatus mitmel kuul Eesti osakaal kogu EL-i selle koodiga toodete impordist rohkem kui 99 protsendini, osal kuudel oli see 100 protsenti," lisas leht.