Sikkut lubab kergitada sotside toetuse sügiseks 15 protsendile

Sotside toetus on praegu erinevates uuringutes 6,5–8 protsenti.

Sikkuti sõnul on kolmapäevane sotsiaalmeedia postitus tema sisekampaania lõpufaasi üks elemente. Selleks, et täita oma lubadus ja viia erakonna toetus sügiseks üles 15 protsendile, pole tema sõnul trikke vaja.

"Tuleb teha rohkem tööd ja sotside sõnumit tugevamalt esile tuua. Kui vaadata teisi erakondi, siis kõik kasutavad nähtavust meedias ja kõva hääle tegemist. Kuid siin pole ju mingit saladust, ja ka kriis on hästi näidanud, et paremini tulevad toime sidusad ühiskonnad, kus inimesed tunnevad, et nad ei jää üksi hätta, ja sotsid on sellest aru saanud. Siin ei aita poliitkemplus, vaid hea ja tugev plaan. Jah, me teeme ära kliimapöörde, jah, me saame kõige targemaks rahvaks, ja teeme seda kõike koos, mitte kellestki üle sõites," rääkis Sikkut.

Oma võiduvõimalusi laupäevasel esimehe valimisel hindas Sikkut väga heaks: "Arvatakse, et tuleb tasavägine võitlus, et minu ja vastaskandidaadi vahe saab olema mõnikümmend või ka ainult mõni hääl. Kuid poleks mõtet osaleda, kui ma oma võiduvõimalusi heaks ei hindaks. Arvan, et võidan!"

Teine kandidaat sotside juhi kohale, Lauri Läänemets, ei hinda Sikkuti välja käidud toetuse kiire tõstmise plaani realistlikuks.

"Jah, see on hea plaan, aga tõsiseltvõetavust peaks ka olema. Ma olen kõigile öelnud, et järgmisesse riigikogusse peavad sotsid saama 15 kohta. See on realistlik. Riigikogu valmiste ajal harilikult suureneb parteide nähtavus ja reitingud tõusevad, aga kas on võimalik tõsta reitingut peaaegu kahekordseks suve jooksul – ambitsioonikas, aga kas ka läbimõeldud?"

Ka Läänemets nimetab võitlust parteijuhi kohale tasavägiseks. "Tähtis on see, kas tahetakse muutust. Mina pakun seda muutust – tahan, et sotsid kõnetaks laiemat hulka ühiskonnast. Meie fookus peab olema taas pere, töö ja regionaalareng, valdkonnad, kus on palju ebavõrdsust. Loodan, et inimesed seda muutust soovivad."

Sotsiaaldemokraatide laupäevane üldkogu ja uue juhi valimine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis toimub jätkuva koroonakriisi tõttu erandlikes oludes – delegaadid, kes ei saa või ei riski kohale tulla, saavad üldkogul osaleda Zoomi vahendusel ja ühtlasi elektrooniliselt hääletada. E-hääletamine, mille puhul kasutatakse Citizen OS kaasamisplatvormi, toimub samaaegselt kohapealse hääletusega.

Lisaks esimehele valib üldkogu sotsidele ka uued aseesimehed ja uue juhatuse.

ERR.ee näitab esimehe valimist otseülekandes.