Sotsiaaldemokraadid valisid uueks esimeheks Lauri Läänemetsa

Läänemetsa poolt andis hääle 234 saadikut, Sikkuti poolt 197 häält.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia majas peetud üldkogul koha peal antud 291 häälest sai Läänemets 156 ning Sikkut 133, kaks sedelit olid kehtetud. Interneti vahendusel osalenute e-hääletuse võitis samuti Läänemets, kes sai 78 e-häält Sikkuti 64 vastu.

Läänemets esitas enda poolt erakonna peasekretäri kandidaadiks riigikogu liikme Eduard Odinetsi, kelle üldkogu ka kinnitas. Erakonna senine peasekretär oli Rannar Vassiljev.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimeesteks valiti Sikkut, Võru linnapea Anti Allas, Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer ning juba varasemalt samal kohal tegutsenud riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees ja Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Kütt.

Läänemets: sotsidest saagu peaministripartei

Sotsiaaldemokraatide uus esimees Läänemets seadis oma võitjakõnes eesmärgiks saavutada valimistel selline toetus, et tema erakonnast saaks peaministripartei.

"Erakond, kes on Eesti riigi loonud, seda eksiilis hoidnud ja uuesti üles ehitanud, ei tohi olla midagi vähemat kui peaministripartei," ütles Läänemets.

Tema kinnitusel peab Eesti uus lugu olema sotsiaaldemokraatlik, vahendas erakonna pressiteenistus "Järgnevatel aastatel kirjutatakse ümber Eesti suur lugu. Edukultuse narratiiv lakkab tasapisi toimimast ning asemele on vaja uut. See loob sotsiaaldemokraatlike ideede võidukäiguks viimase 20 aasta soodsaima pinnase. Meil on kõik eeldused õnnestumiseks, peame vaid ise olema piisavalt julged, töökad ja enesekindlad," rääkis erakonna uus esimees.

Läänemets lubas esiplaanile seada inimeste toimetuleku ja väärikuse. "Peame nägema majanduse ja ettevõtluse arengut võimalusena vähendada ebavõrdsust ning täiendama sotsiaaldemokraatlikku manifesti kliima- ja roheteemadega, sest Eesti uus narratiiv peab haarama ühiskonda tervikuna."

Tema sõnul tuleb õppida parimatelt. "Sotsiaaldemokraadid Soomes ja Taanis on võitnud tagasi nii maa- kui ka linnainimese, nii töölise kui ka õpetaja usalduse. Ärme ka meie välista ühtegi inimest ega naeruväärista tema probleemi. Sotsiaaldemokraatia uue tõusu eelduseks on meie oskus leida vastandumise asemel ühisosa. Kohalike valimiste tulemused pakuvad kindlust, et suudame seda ühisosa leida. Meie omavalitsuste juhid linnades ja valdades ning pühendunud liikmed, on meie maailmavaate hing ja nägu," ütles Läänemets.

"Meie lubadus Eestile on kaotajateta ühiskond. Tugev Eesti on turvaline, hooliv ja jõukas. Tugev Eesti julgeb eristuda ja otsustada, julgeb astuda reaalseid samme, et Eestis oleks vähem inimesi, kes tunnevad, et neid on koheldud ebaõiglaselt. Sest mitte miski ei hävita ühiskonnas kootöövalmidust enam kui ebaõiglase kohtlemise tunne," rääkis Läänemets. "Sotsiaaldemokraadid jäävad sotsiaal- ja haridusküsimustes jätkuvalt Eesti usaldusväärseimaks poliitiliseks jõuks. Samuti jääb meie jaoks oluliseks seismine vaba eneseväljenduse eest, igaühe põhiõiguste kaitse, palgalõhe vähendamine, rahva tervise küsimused ning väärikas vananemine."

"Aga tulevase peaministrierakonna haare peab aga olema veelgi laiem. Pakkusin juba kampaania alguses viis sihti, kuidas anda Eestile uus hoog: kodu palga eest kättesaadavaks, 30 minuti Eesti, tööpäev nädalas õppimiseks, tuhande-eurone miinimumpalk ning tööjõumaksude alandamine ja tasakaalustav maksusüsteem," lausus Läänemets.

Senine esimees taandus

Sotsiaaldemokraadid otsustasid suvel, et enne kohalike omavalitsuste valimisi 17. oktoobril juhte ei vahetata ning erakonna uus juhtkond valitakse hiljemalt veebruaris.

Viimased kaks ja pool aastat erakonda juhtinud Indrek Saar otsustas uueks ametiajaks mitte kandideerida. SDE senine esimees Indrek Saar teatas 19. oktoobril, pärast kohalikke valimisi, et ei kavatse uuesti esimeheks kandideerida.

Üldkogul esinenud SDE peasekretär Rannar Vassiljev ütles erakonna majandusaasta aruannet tutvustades, et parteil oli aastavahetuse seisuga 100 000 eurot kohustusi panga ees, mis likvideeritakse septembriks, et minna puhtalt lehelt 2023. aasta kevadel peetavatele riigikogu valimistele.